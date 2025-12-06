"Залез через окно": звезды устроили деткам сюрпризы в День святого Николая

Знаменитости поделились, как отметили первый зимний праздник.

Украинские звезды отпраздновали День святого Николая / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская, Маша Ефросинина

Звезды с детьми отпраздновали День святого Николая

Какие подарки получили малыши

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День святого Николая. Украинские звезды с самого утра радовали своих деток подарками, устраивали сюрпризы и теплые празднования. Главред расскажет, как этот особенный день встретили знаменитости.

Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, что ее дочери проснулись очень рано, ведь ждали подарков от Николайчика. Больше всего ожидала праздника Софийка - именно она разбудила сестру и пошла на поиски презентов.

"Соня проснулась, нашла подарки, разбудила бедную Мишельку в семь и говорит: "Давай разбирать". Там была русалочка. А Мишель не знала, что ее тоже ждало кое-что от Николайчика под ее серые прекрасные глаза", - рассказала артистка.

В подарок Софийка получила сладости и игрушку, а Мишель - шапку и свитер для модных луков.

Наталья Могилевская - дочери получили подарки от святого Николая / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталка Денисенко

Сыночка актрисы Наталки Денисенко в праздничное утро посетил сам святой Николай с помощницей. Знаменитость поделилась фотографией счастливого ребенка с гостями и презентами.

"У кого-то в Киеве было доброе утречко с Николайчиком и подарками. Моя любовь", - подписала фотографию актриса.

Наталья Денисенко пригласила святого Николая домой / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Григорий Решетник

К детям украинского ведущего Григория Решетника Николай пришел необычным способом - залез через окно и оставил подарки на подоконнике. Дело в том, что семья Решетников переезжает, поэтому еще не успела украсить елку. Дети не ожидали праздника, поэтому это стало для них настоящим сюрпризом.

"Проснулись дети сегодня в 6:30. Поскольку елки нет, потому что у нас переезд, то они подумали, что нет и подарков. А потом увидели, что на окне все есть. Николай залез через окно и все оставил", - поделилась Кристина Решетник.

Кристина Решетник показала сыновей в День святого Николая / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Маша Ефросинина

Ведущая Маша Ефросинина поделилась трогательной историю о том, что просил у Николая ее сыночек. Маленький Александр пожелал от него особый подарок.

"Как мой чувствительный и добрый мальчик в письме Николаю попросил только мир. И как сегодня будто ничего не ждал, потому что он "уже в те сказки не верит", но все подушки проверил", - рассказала ведущая.

Маша Ефросинина с сыном о Дне святого Николая / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Лилия Ребрик

Украинская актриса Лилия Ребрик показала, как ее дочери нашли свои подарки от Николайчика под елкой и высказалась относительно очередной неспокойной ночи, которую пришлось пережить украинцам.

"Так хотелось бы без ракет... Но что может быть ценнее, чем дети, которые утром бегут к елке рассматривать подарки? Которую мы только вчера успели поставить. Утро, которое несмотря ни на что наступило", - сказала звезда.

Дочери Лилии Ребрик нашли подарки под елкой / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Алина Шаманская

Телеведущая Алина Шаманская поделилась фотографией чтобы показать, сколько подарков святой Николай принес ее сыну Артуру. Знаменитость выразила надежду, что несмотря на сложные времена дети будут продолжать верить в чудо.

"Так хочется, чтобы все дети верили в чудо! И чтобы никто у них этого не забирал", - написала Шаманская.

Алина Шаманская - сын получил подарок от Николая / фото: instagram.com, Алина Шаманская

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

