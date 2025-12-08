Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

Она нарушила свой бойкот после новостей о тяжелом состоянии Томаса Маркла.

Меган Маркл восстановила связь с отцом после перенесенной им ампутации ноги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Томас Маркл сейчас оказался в больнице в тяжелом состоянии

Меган Маркл связалась с отцом впервые с 2018 года

3 декабря Томас Маркл был экстренно доставлен в больницу - после двух инфарктов и инсульта отцу Меган Маркл потребовалось хирургическое вмешательство. Позже мужчина оказался в реанимации в ожидании операции по удалению тромба. О состоянии Томаса Маркла рассказал его старший сын. Позже стало известно, что папа герцогини Сассекской потерял ногу.

Меган Маркл оборвала все связи с отцом и старшими братом и сестрой еще в 2018 году - вероятной причиной называют частые интервью родственников о частной жизни герцогини.

Когда Томас Маркл попал в больницу, брат Меган Томас-младший обратился к ней с просьбой о милосердии. "Мое единственное желание — чтобы Меган проявила к отцу немного сострадания. Он буквально борется за свою жизнь", - рассказал он.

Меган услышала мольбу брата. Как сообщает издание People, официальный представитель Маркл отметил, что жена принца Гарри вышла на связь отцом, чья жизнь сейчас в опасности. "Я могу подтвердить, что она связалась со своим отцом", - заявили в пресс-службе без деталей самого разговора.

Томас Маркл - отец Меган Маркл / Скриншот 7News Spotlight

