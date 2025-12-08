Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

Кратко:
- Томас Маркл сейчас оказался в больнице в тяжелом состоянии
- Меган Маркл связалась с отцом впервые с 2018 года
3 декабря Томас Маркл был экстренно доставлен в больницу - после двух инфарктов и инсульта отцу Меган Маркл потребовалось хирургическое вмешательство. Позже мужчина оказался в реанимации в ожидании операции по удалению тромба. О состоянии Томаса Маркла рассказал его старший сын. Позже стало известно, что папа герцогини Сассекской потерял ногу.
Меган Маркл оборвала все связи с отцом и старшими братом и сестрой еще в 2018 году - вероятной причиной называют частые интервью родственников о частной жизни герцогини.
Когда Томас Маркл попал в больницу, брат Меган Томас-младший обратился к ней с просьбой о милосердии. "Мое единственное желание — чтобы Меган проявила к отцу немного сострадания. Он буквально борется за свою жизнь", - рассказал он.
Меган услышала мольбу брата. Как сообщает издание People, официальный представитель Маркл отметил, что жена принца Гарри вышла на связь отцом, чья жизнь сейчас в опасности. "Я могу подтвердить, что она связалась со своим отцом", - заявили в пресс-службе без деталей самого разговора.
