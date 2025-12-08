Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

Анна Подгорная
8 декабря 2025, 00:38
13
Она нарушила свой бойкот после новостей о тяжелом состоянии Томаса Маркла.
Меган Маркл
Меган Маркл восстановила связь с отцом после перенесенной им ампутации ноги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Томас Маркл сейчас оказался в больнице в тяжелом состоянии
  • Меган Маркл связалась с отцом впервые с 2018 года

3 декабря Томас Маркл был экстренно доставлен в больницу - после двух инфарктов и инсульта отцу Меган Маркл потребовалось хирургическое вмешательство. Позже мужчина оказался в реанимации в ожидании операции по удалению тромба. О состоянии Томаса Маркла рассказал его старший сын. Позже стало известно, что папа герцогини Сассекской потерял ногу.

Меган Маркл оборвала все связи с отцом и старшими братом и сестрой еще в 2018 году - вероятной причиной называют частые интервью родственников о частной жизни герцогини.

видео дня

Когда Томас Маркл попал в больницу, брат Меган Томас-младший обратился к ней с просьбой о милосердии. "Мое единственное желание — чтобы Меган проявила к отцу немного сострадания. Он буквально борется за свою жизнь", - рассказал он.

Меган услышала мольбу брата. Как сообщает издание People, официальный представитель Маркл отметил, что жена принца Гарри вышла на связь отцом, чья жизнь сейчас в опасности. "Я могу подтвердить, что она связалась со своим отцом", - заявили в пресс-службе без деталей самого разговора.

Томас Маркл
Томас Маркл - отец Меган Маркл / Скриншот 7News Spotlight

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

Читайте также:

О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

01:29Война
Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:59Мир
"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

23:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Последние новости

01:30

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

01:29

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

00:59

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:38

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

00:09

Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимойВидео

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
07 декабря, воскресенье
23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

22:18

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

Реклама
22:09

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

21:58

Где и когда будут прощаться с Михаилом Adam Клименко - детали

21:45

Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

21:14

"Именно этого боится Путин": полковник США о главной гарантии безопасности Украины

21:03

"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

20:58

Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год

20:14

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира: что это за традицияФото

19:50

Как легко убрать известковый налет из крана: эксперты поделились проверенным методом

19:48

Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

Реклама
19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

18:44

ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

18:35

РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

18:30

Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

18:12

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

17:57

До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

17:49

Похоронил брата и возвращался домой: мужчина едва не погиб от прицельной атакиВидео

17:26

Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"Видео

17:18

Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

17:11

Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

17:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

16:14

Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

16:13

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:09

Как правильно наносить антиперспирант, чтобы не потеть: секреты, о которых мало кто знает

15:30

Тысячелетнее пророчество и скрытый смысл: зачем в Киеве построили Золотые воротаВидео

15:24

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

14:27

Оккупанты пытаются окружить важный город: в ДШВ рассказали, что происходит на фронте

14:27

Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

13:54

Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы

13:39

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую областьВидео

Реклама
13:19

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:14

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

13:03

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана МазепыВидео

12:59

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

12:34

Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

12:02

Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

12:01

Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

11:43

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

11:02

Зачем Трампа опозорили на весь мирмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять