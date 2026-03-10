Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

Кратко:
- Виталий Козловский показал альтернативную версию клипа на песню "Шекспир"
- В ее съемках приняли участие Ольга Сумская, Юрий Борисюк и Анна Бирзул
Украинский певец Виталий Козловский, который переживает настоящий ренессанс музыкальной карьеры, дал вторую жизнь своей песне "Шекспир". Помимо официального клипа команда артиста сняла юмористический ролик, который появился в его блоге в Instagram.
На фоне трека Козловского Юрий Борисюк флиртовал с актрисой Анной Бирзул. Это заметила Ольга Сумская, актриса и жена Борисюка, и начала избивать пару плюшевыми игрушками.
Виталий Козловский на фоне этой маленькой трагедии не переставал петь, за что досталось и ему от "разъяренной" Ольги. "Ой, что же происходит?!" - подписал видео певец. В комментариях поклонники отмечают, что Виталий не только талантливый артист, но еще и имеет хорошее чувство юмора.
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
