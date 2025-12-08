"На самом деле она хищник": Тарас Тополя жестко прошелся по творчеству Тины Кароль

У лидера Антител есть серьезные замечания к тому, какой Кароль стала сегодня.

Тина Кароль сейчас - Тарас Тополя высказался о певице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/tarastopolia

Украинский певец и фронтмен группы Антитела Тарас Тополя прокомментировал творчество Тины Кароль. Музыкант разоткровенничался, и в интервью для проекта "Критиканти" отметил, что считает диву очень привлекательной и мощной исполнительницей. По мнению Тополи, Кароль поставила в украинской музыке очень высокую планку, которую держит с большим профессионализмом.

"Во-первых, она красавица. Как бы странно это ни звучало, мое субъективное мнение, она выглядит сейчас намного лучше, чем 10 лет назад. Тина Кароль — это мастерство, она владеет вокалом на высшем уровне. Это уже иногда переходит в какую-то категорию спорта. Где-то творчество переходит в спорт. Она может себе это позволить. С точки зрения вокала она задает высочайшую планку. Мне импонирует Тина Кароль. Влияние большое", - убежден Тарас.

Впрочем, для Тины у него нашлись не только комплименты. Музыкант считает, что Кароль не раскрывает свой потенциал на сто процентов, из-за чего в ее творчестве проскальзывает фальшь - она могла бы быть Мадонной, но поддерживает совсем другое амплуа.

"Мне не заходят ее песни, я не являюсь ее аудиторией. Наверное, потому что они для меня фальшивые. Не верю. Почему? Потому что этот образ жертвы, жертвенности, нежности, такого сладкого эротизма, и все это между капельками мягко, с такой щемящей подачей. А на самом деле она хищник. В правильном, хорошем смысле. Это умный, хитрый хищник, с опытом. Сильная женщина, которая скрывается в своем творчестве. Это тигрица с когтями, которая маскируется под роль жертвы. Я это чувствую, возможно я ошибаюсь. Я очень жду, когда она наконец выйдет и раздаст такой, какая она есть. И я уверен, что это изменит пространство вокруг нее. Я жду, когда она станет Мадонной. Потому что она уже номер один как артистка. Она вообще для меня, как для человека, который чувствует музыку, издает контроверсионную историю против своего естества. Жду, когда она споет то, кем она является", - говорит Тарас Тополя.

Тина Кароль сейчас - Тарас Тополя высказался о певице / Скриншот YouTube

Тарас Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

