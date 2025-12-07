Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

Инна Шевченко поделилась, как адаптируется к появлению малыша.

https://stars.glavred.info/mama-v-47-ukrainskaya-vedushchaya-raskryla-slozhnosti-materinstva-10722107.html Ссылка скопирована

Инна Шевченко родила - ведущая рассказала о материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Кратко:

Инна Шевченко в октябре стала мамой

Ведущая рассказала, что для нее самое сложное в материнстве

Украинская ведущая Инна Шевченко в начале октября родила первенца - мальчика по имени Матис. Долгожданное материнство пришло к ней, когда ей исполнилось 47, и сейчас Инна с азартом исследует совершенно новый для себя опыт.

Который, впрочем, не всегда дается легко. О сложностях, с которыми она столкнулась в первые месяцы материнства, Шевченко рассказала, в своем блоге в Instagram.

видео дня

Ведущая отметила, что ей пока тяжело привыкнуть, что у нее не хватает времени на работу и делать то, что ей хочется. К счастью муж Инны принимает активное участие в уходе за малышом, что значительно облегчило вопрос ночного сна мамы.

"В начале, когда малыш плохо спал, мы делили поровну ночь. А сейчас Матис спит достаточно, просыпается только поесть два раза, и то, мы делаем это в постели. Поэтому с мужем договорились, что он подключается после пяти часов утра - поменять подгузник, приспать, если капризничает, и побыть с малышом, чтобы я могла поспать свободно хоть часок-два. Нам обоим так хорошо, потому что я - сова, а муж - жаворонок", - поделилась Инна Шевченко.

Инна Шевченко родила - ведущая рассказала о материнстве / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Инна Шевченко родила - ведущая рассказала о материнстве / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о неожиданном запрете, который Леся Никитюк поставила своему жениху-военному. Он касается их совместного ребенка, который появился на свет в июне.

Также украинская ведущая Ольга Фреймут дала редкий комментарий о своем браке. Звезда призналась, что в их семье были кризисные моменты и тяжелые периоды.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред