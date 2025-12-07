Укр
Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"

Виталий Кирсанов
7 декабря 2025, 17:26
Вячеслав Криштофович был кинорежиссером, сценаристом и педагогом.
Криштофович скончался на 79-м году жизни
Криштофович скончался на 79-м году жизни / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/ukrkino

В Киеве ушел из жизни кинорежиссер, сценарист и педагог Вячеслав Криштофович. Ему было 78 лет. Печальную новость сообщили на странице Национального союза кинематографистов Украины в Facebook.

На счету классика украинского кинематографа такие известные картины как "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ребро Адама", "Автопортрет неизвестного", "Приятель покойника". Кстати, права на показ фильма 1997 года "Приятель покойника" приобрели 18 стран, и он до сих пор считается одной из самых успешных украинских киноработ 90-х. Кроме того, эта лента стала первой кинокартиной, выдвинутой от Украины на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

Коллеги отзываются о нем, как о человеке большой внутренней культуры, мастере, который умел в самом простом видеть важное.

"Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича - человека большой внутренней культуры, мастера, который умел в самом простом увидеть важное. Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим к характерам, откровенным в творческих поисках. Даже самая маленькая из его "мелочей жизни" в кадре становилась существенной. И ранние работы, и поздние сериалы, и сценарии, созданные им в сотрудничестве, все это свидетельство исключительного таланта и честности в профессии", - говорится в сообщении.

В НСКУ подчеркнули, что художник много сил посвятил педагогической работе и воспитанию новых поколений режиссеров: "Он всегда встречал тех, кто только приходил в профессию, с надеждой и верой. Студенты Криштофовича будут помнить спокойствие, внимательность и доброжелательную требовательность Мастера, благодаря которым вырастали новые голоса нашего кино".

Режиссер преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

В свое время режиссер снимал фильмы на русском языке с московскими артистами – Станиславом Любшиным, Александром Збруевым, Ириной Купченко, Ольгой Остроумовой, пишет российский кинокритик родом из Украины Андрей Плахов:

"Вячек (так называли режиссера друзья, - ред.) был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом. В "Ребре Адама" одну из лучших ролей сыграла Чурикова, в "Двух гусарах" был блестящий дуэт Абдулова и Янковского. Напоминаю еще названия - "Мелочи жизни", "Володя большой, Володя маленький", "Автопортрет неизвестного", "Приятель покойника"… Мы потерялись, давным-давно не общались, но в какой-то глубинной памяти эти впечатления и связи хранятся".

Криштофович был не только кинорежиссером, сценаристом и педагогом. Он – академик Национальной академии искусств Украины, Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Александре Довженко, член правления Национального союза кинематографистов Украины.

Среди его наград также – орден "За заслуги" ІІІ степени (2020) и, премия "Золота дзига" за вклад в развитие украинского кино, премия "Золотой овен".

О персоне: Вячеслав Криштофович

Вячеслав Криштофович родился и вырос в Киеве. В 1971 году он окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (1971), но еще до выпуска начал работать режиссером на столичной киностудии им. Довженко.

Он не только снимал фильмы, но и пробовал себя в качестве актера, сыграв в "Совести" и "Сердце Бониура", а затем - в "Первом правиле королевы".

Криштофович снял более 20 фильмов. Его картины "Ребро Адама" и "Приятель покойника" были отобраны в секцию Directors' Fortnight Каннского кинофестиваля. Кроме того, последний выдвинули на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" в 1998 году.

Среди телефильмов В. Криштофовича – "Под крышами большого города", "Право на защиту", "Я тебя люблю", "Косвенные доказательства", "Дом Саквояж со светлым будущим", "Тайны большого города", "Тормозной путь", "Ой, мамочки! (или "Откуда берутся дети"), "О нем", "Предчувствие".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Оскар новости шоу бизнеса новости кино
