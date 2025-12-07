Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

Анна Подгорная
7 декабря 2025, 17:11
93
Михаил Клименко своим талантом и добрым нравом оставил неизгладимый след во многих сердцах.
Умер Adam Клименко
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine

Кратко:

  • Михаил Клименко умер утром 7 декабря
  • В социальных сетях коллеги, друзья и близкие публикуют слова сочувствия

Сегодня, 7 декабря, стало известно о смерти Михаила Клименко - сооснователя и лидера группы Adam. Ему было 38 лет.

Около трех месяцев Адам Клименко лежал в больнице из-за туберкулезного менингита, а в ноябре артист впал в кому. Сердце Михаила не выдержало натиска тяжелой болезни.

видео дня

Болезнь и уход Михаила Клименко стали ударом для многих представителей украинского шоу-бизнеса. В социальных сетях они делятся своими эмоциями и воспоминаниями об Адаме и выражают сочувствие его близким.

"Это нестерпимая боль... Потеря близкого человека, друга... Нестерпимая... Миша, твои песни будут жить вечно, и я буду тебя вспоминать всегда с улыбкой и любовью. Мои соболезнования родным. Я с вами. Сашуля (Саша Норова - жена Михаила Клименко - прим. редактора) моя, я с тобой мыслями и всем сердцем", - написала рыдающая Kola.

Kola
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/kola__official

Лесе Никитюк было сложно подобрать слова. Сердце ведущей разбито новостью о смерти Adam Клименко, она включила одну из песен музыканта "Повільно".

Леся Никитюк
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Надя Дорофеева опубликовала фото Михаила Клименко с подписью: "К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось".

Надя Дорофеева
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Миша... невозможно это принять. Светлая память", - отозвался о музыканте Владимир Дантес.

Владимир Дантес
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/volodymyrdantes

Джамала выразила соболезнования близким Михаила Клименко. "Нет слов. Соболезнования", - написала она и опубликовала видео выступления Adam.

Джамала
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/jamalajaaa

"Миша ушел. Сплошная дыра в душе... Спасибо, что был другом, незаурядной личностью, за песни, которые навсегда... Для меня это не просто потеря... Это дыра. Прощай, солумейт", - эмоционально попрощалась с Михаилом Мария Яремчук.

Мария Яремчук
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/m_yaremchuk
Мария Яремчук
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/m_yaremchuk

Рамина Эсхакзай выразила сочувствие семье, близким и поклонникам таланта Михаила Клименко. "Страшная боль", - написала она.

Рамина Эсхакзай
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/raminalalala

"Adam. Нет сил поверить. Самые искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", - пишет Григорий Решетник.

Григорий Решентник
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Очень болезненная утрата, до сих пор не верится", - написала Анна Тринчер, и опубликовала видео, где поет вместе с Adam его трек "Повільно".

Анна Тринчер
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/annatrincher_official

"Адам... Как же жаль... Не так давно случайно встретил тебя в кинотеатре. Ты был всегда улыбчивый, приветливый... Самые искренние соболезнования родным. Очень болезненная потеря для украинцев. Мы всегда будем тебя слышать", - обратился к покойному музыканту Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Покойся с миром, брат. Нам тебя будет очень не хватать. Последний трек с тобой сделали", - написал Parfeniuk. Незадолго до того, как Михаил Клименко попал в больницу, он выпустил с Парфенюком совместную песню.

Парфенюк
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/parfeniuk_13

Alyona Alyona опубликовала фрагмент клипа Adam с щемящей подписью: "Так умел только ты".

Alyona Alyona
Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о неожиданном запрете, который Леся Никитюк поставила своему жениху-военному. Он касается их совместного ребенка, который появился на свет в июне.

Также украинская ведущая Ольга Фреймут дала редкий комментарий о своем браке. Звезда призналась, что в их семье были кризисные моменты и тяжелые периоды.

Читайте также:

О группе Adam

Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

17:57Украина
Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

17:18Украина
Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Последние новости

17:57

До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

17:49

Похоронил брата и возвращался домой: мужчина едва не погиб от прицельной атакиВидео

17:26

Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"Видео

17:18

Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

17:11

Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
17:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

16:14

Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

16:13

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:09

Как правильно наносить антиперспирант, чтобы не потеть: секреты, о которых мало кто знает

Реклама
15:30

Тысячелетнее пророчество и скрытый смысл: зачем в Киеве построили Золотые воротаВидео

15:24

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

14:27

Оккупанты пытаются окружить важный город: в ДШВ рассказали, что происходит на фронте

14:27

Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

13:54

Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы

13:39

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую областьВидео

13:19

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:14

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

13:03

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана МазепыВидео

12:59

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

Реклама
12:34

Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

12:02

Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

12:01

Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

11:43

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

11:02

Зачем Трампа опозорили на весь мирмнение

10:53

Медийные признаки "раскачивания": что на самом деле будет с долларом до середины декабря

10:47

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

10:30

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

09:54

Дроны в обмен на опыт: РФ нацелилась на стратегическую сделку с Индией - ISW

09:11

Гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря: Овнам - серьезные перемены, Львам - помощь

08:59

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины: в NYT раскрыли подробности

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:42

Ночные взрывы в Энгельсе: местные заявляют об атаке дронов на нефтебазуВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мотоцикла за 19 секунд

05:16

"Больше чем флирт": Тарас Тополя заговорил о изменах после разводаВидео

04:49

Как быстро отмыть фасады без разводов: самое действенное средство за копейки

04:12

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

03:41

Могут вызвать головную боль и усталость: какие свечи категорически нельзя покупать домой

03:30

Как заставить герань цвести зимой: поможет одна дешевая таблетка из аптечки

Реклама
02:38

Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

02:30

ТОП-3 знака освободятся от бремени: кто в декабре наконец-то вырвется из проблем

06 декабря, суббота
23:55

США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

23:53

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

22:57

Ажиотаж гонит цены вверх: какие продукты больше всего подорожают перед праздниками

21:46

Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшенияФото

21:42

После взрыва настоящий блэкаут: российский самолет сбросил бомбу на Белгород

21:30

Хирургу Киркорова предлагали деньги за часть тела путиниста: что хотели купить

21:00

Штормить будет почти неделю: Украину атакует затяжная магнитная буря

20:53

Почему мерцает лампочка в авто - главные причины и как исправить

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять