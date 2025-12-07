Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

Михаил Клименко своим талантом и добрым нравом оставил неизгладимый след во многих сердцах.

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine

Кратко:

Михаил Клименко умер утром 7 декабря

В социальных сетях коллеги, друзья и близкие публикуют слова сочувствия

Сегодня, 7 декабря, стало известно о смерти Михаила Клименко - сооснователя и лидера группы Adam. Ему было 38 лет.

Около трех месяцев Адам Клименко лежал в больнице из-за туберкулезного менингита, а в ноябре артист впал в кому. Сердце Михаила не выдержало натиска тяжелой болезни.

Болезнь и уход Михаила Клименко стали ударом для многих представителей украинского шоу-бизнеса. В социальных сетях они делятся своими эмоциями и воспоминаниями об Адаме и выражают сочувствие его близким.

"Это нестерпимая боль... Потеря близкого человека, друга... Нестерпимая... Миша, твои песни будут жить вечно, и я буду тебя вспоминать всегда с улыбкой и любовью. Мои соболезнования родным. Я с вами. Сашуля (Саша Норова - жена Михаила Клименко - прим. редактора) моя, я с тобой мыслями и всем сердцем", - написала рыдающая Kola.

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/kola__official

Лесе Никитюк было сложно подобрать слова. Сердце ведущей разбито новостью о смерти Adam Клименко, она включила одну из песен музыканта "Повільно".

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Надя Дорофеева опубликовала фото Михаила Клименко с подписью: "К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось".

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Миша... невозможно это принять. Светлая память", - отозвался о музыканте Владимир Дантес.

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/volodymyrdantes

Джамала выразила соболезнования близким Михаила Клименко. "Нет слов. Соболезнования", - написала она и опубликовала видео выступления Adam.

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/jamalajaaa

"Миша ушел. Сплошная дыра в душе... Спасибо, что был другом, незаурядной личностью, за песни, которые навсегда... Для меня это не просто потеря... Это дыра. Прощай, солумейт", - эмоционально попрощалась с Михаилом Мария Яремчук.

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/m_yaremchuk

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/m_yaremchuk

Рамина Эсхакзай выразила сочувствие семье, близким и поклонникам таланта Михаила Клименко. "Страшная боль", - написала она.

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/raminalalala

"Adam. Нет сил поверить. Самые искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", - пишет Григорий Решетник.

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Очень болезненная утрата, до сих пор не верится", - написала Анна Тринчер, и опубликовала видео, где поет вместе с Adam его трек "Повільно".

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/annatrincher_official

"Адам... Как же жаль... Не так давно случайно встретил тебя в кинотеатре. Ты был всегда улыбчивый, приветливый... Самые искренние соболезнования родным. Очень болезненная потеря для украинцев. Мы всегда будем тебя слышать", - обратился к покойному музыканту Тарас Цымбалюк.

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Покойся с миром, брат. Нам тебя будет очень не хватать. Последний трек с тобой сделали", - написал Parfeniuk. Незадолго до того, как Михаил Клименко попал в больницу, он выпустил с Парфенюком совместную песню.

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/parfeniuk_13

Alyona Alyona опубликовала фрагмент клипа Adam с щемящей подписью: "Так умел только ты".

Adam Клименко умер - реакция украинских звезд / фото: instagram.com/alyona.alyona.official

О группе Adam Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

