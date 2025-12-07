"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связь

Премьера трека, написанного более 20 лет назад, состоялась в воскресенье, 7 декабря, на официальном YouTube-канале певца.

Степан Гига впервые после операции вышел на связь / коллаж: Главред, фото: Facebook Степан Гіга

Кратко:

У Степана Гиги вышла новая песня

Музыку и слова к композиции написал сам Гига

У народного артиста Украины Степана Гиги, который оказался в больнице в тяжелом состоянии, вышла новая песня под названием "Мої роки - моя молитва".

Премьера трека, написанного более 20 лет назад, состоялась в воскресенье, 7 декабря, на официальном YouTube-канале эстрадного певца и композитора. В подписи к песне указано, что она родилась из прожитого опыта, радостей и потерь 66-летнего исполнителя/

"Она была написана более 20 лет назад, но ее содержание остается актуальным и сегодня. В этих строках - путь человека, который научился ценить каждый момент, каждый день и каждый урок судьбы. Это песня-исповедь, песня-молитва. Мы открываем ее для вас сейчас, чтобы поделиться тем, что пережито сердцем и выстрадано душой. Пусть каждый, кто слушает, найдет в ней свою правду", - говорится в сообщении.

Музыку и слова к композиции написал сам Гига. В комментариях поклонники певца желают ему скорейшего выздоровления и благодарят за новую песню.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

