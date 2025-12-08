"Ему ногу ампутировали": что происходит со Степаном Гигой после операции

Степан Гига находится в больнице во Львове.

Степан Гига пережил операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Богдан Беспалов заговорил о состоянии Степана Гиги

Возможно, ему ампутировали ногу

Украинский известный блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что певцу Степану Гиге ампутировали ногу.

На своей странице в соцсетях Беспалов сделал публикацию, в которой сообщил, что украинскому шоу-бизнесу стоит ждать плохуя новость, но не уточнил о ком идет речь.

Подписчики Богдана предположили, что он говорит о Степане Гиге, которому в ноябре сделали операцию в одной из львовских больниц. В ответ блогер уточнил, что певец находится в тяжелом состоянии.

Богдан Беспалов о Степане Гиге / фото: скрин t.me, Богдан Беспалов

"Ему ногу ампутировали. Он в тяжелом состоянии очень", – заявил Беспалов.

Богдан Беспалов о состоянии Степана Гиги / фото: скрин t.me, Богдан Беспалов

Редакция 24 Канала обратилась за комментарием к пиар-менеджеру Степана Гиги Ирэне, но и она не рассказала, что происходит с артистом.

"В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам ", - написала Ирэна.

Ответ менеджера Степана Гиги / фото: скрин 24tv.ua/

Состояние Степана Гиги

19 ноября в соцсетях Степана Гиги появилось сообщение о том, что его срочно прооперировали и он в тяжелом состоянии. Также отменили все концерты певца, пока нет точной информации, что произошло с артистом.

"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать", – отметил концертный директор Гиги.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

