"До сих пор больно": Билозир сделала щемящее признание о личной жизни

Оксана Билозир - развод с Романом Недзельским / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Билозир

Оксана Билозир рассказала про последнюю каплю в браке с Недзельским

Почему она приняла решение развестись

Украинская певица Оксана Билозир рассказала про непростые отношения со своим бывшим мужем, музыкантом и военнослужащим Романом Недзельским. В интервью Дмитрию Гордону артистка раскрыла, что стало последней каплей для решения о разводе. Пара была в браке 33 года.

Звезда заверила, что ее муж был против расставания и даже прикладывал усилия, чтобы наладить отношения. Однако супруги начали жить отдельно, что повлияло на отдаление пары друг от друга.

Роман Недзельский с Оксаной Билозир / фото: facebook.com, Оксана Билозир

"Он был против развода. Роман прекрасный человек и муж. Я ему благодарна за каждый прожитый год. Он и в начале очень помогал и поддерживал. Но сложилось так, что мы длительный период жили отдельно и разорвали эти нити. Я была привязана, чувствовала долг, совместно работала на нашу семью. А он жил отдельно. У него были возможности иначе смотреть на жизнь", — призналась Оксана.

Певица также рассказала о ситуации, которая стала спусковым крючком для решения развестись. Знаменитость намекнула, что Недзельский не помог семье, когда это потребовалось.

Оксана Билозир - личная жизнь / фото: instagram.com, Оксана Билозир

"Мне было трудно и я к нему обратилась за помощью в одном из вопросов. А он сказал, что не может мне помочь. Это было очень банально и просто... Это были его обязанности как моего мужа и главы семьи. Он проявился очень холодно. В ту минуту я поняла, что он не любит меня и я не могла на него рассчитывать. Я поняла, что дальше должна идти сама и должна подумать об общем сыне, у которого есть определенные проблемы. Это была одна секунда, когда я ему сказала "это все". До сих пор больно", — поделилась Билозир.

О персоне: Оксана Билозир Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

