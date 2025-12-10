Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"До сих пор больно": Билозир сделала щемящее признание о личной жизни

Кристина Трохимчук
10 декабря 2025, 12:13
41
Оксана Билозир раскрыла причину развода с Романом Недзельским.
Оксана Билозир
Оксана Билозир - развод с Романом Недзельским / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Билозир

Вы узнаете:

  • Оксана Билозир рассказала про последнюю каплю в браке с Недзельским
  • Почему она приняла решение развестись

Украинская певица Оксана Билозир рассказала про непростые отношения со своим бывшим мужем, музыкантом и военнослужащим Романом Недзельским. В интервью Дмитрию Гордону артистка раскрыла, что стало последней каплей для решения о разводе. Пара была в браке 33 года.

Звезда заверила, что ее муж был против расставания и даже прикладывал усилия, чтобы наладить отношения. Однако супруги начали жить отдельно, что повлияло на отдаление пары друг от друга.

видео дня
Роман Недзельский, Оксана Билозир
Роман Недзельский с Оксаной Билозир / фото: facebook.com, Оксана Билозир

"Он был против развода. Роман прекрасный человек и муж. Я ему благодарна за каждый прожитый год. Он и в начале очень помогал и поддерживал. Но сложилось так, что мы длительный период жили отдельно и разорвали эти нити. Я была привязана, чувствовала долг, совместно работала на нашу семью. А он жил отдельно. У него были возможности иначе смотреть на жизнь", — призналась Оксана.

Певица также рассказала о ситуации, которая стала спусковым крючком для решения развестись. Знаменитость намекнула, что Недзельский не помог семье, когда это потребовалось.

Оксана Билозир
Оксана Билозир - личная жизнь / фото: instagram.com, Оксана Билозир

"Мне было трудно и я к нему обратилась за помощью в одном из вопросов. А он сказал, что не может мне помочь. Это было очень банально и просто... Это были его обязанности как моего мужа и главы семьи. Он проявился очень холодно. В ту минуту я поняла, что он не любит меня и я не могла на него рассчитывать. Я поняла, что дальше должна идти сама и должна подумать об общем сыне, у которого есть определенные проблемы. Это была одна секунда, когда я ему сказала "это все". До сих пор больно", — поделилась Билозир.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, пожаловалась на сына от Валерия Меладзе. Лука оказался настоящим испытанием как для домашних, так и для преподавателей.

Также бывшая жена актера Тараса Цимбалюка откровенно рассказала про свое отношение к его участию в шоу "Холостяк". Она не видит смысла смотреть на то, как ее экс-супруг выбирает себе новую партнершу. У самой Тины в личной жизни пока длится затишье, потому что она не ходит на свидания.

Вас может зантересовать:

О персоне: Оксана Билозир

Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Оксана Билозир новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

11:17Война
В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

09:39Украина
Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

09:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 10 декабря

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 10 декабря

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Последние новости

12:27

Дороже, чем в Европе: в Украине могут взлететь цены на интернет

12:13

"До сих пор больно": Билозир сделала щемящее признание о личной жизни

11:56

Раствор из двух ингредиентов заставит плинтусы сверкать: как его приготовить

11:49

"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

11:47

Гороскоп Таро на завтра 11 декабря: Ракам - извиняться, Рыбам - беречь себя

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
11:20

Уставшие военные опасаются предательства со стороны США на Донбассе - The Times

11:17

"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

11:10

В каком цвете встречать 2026 год: что принесет удачу в год Огненной Лошади

11:06

Цитрус, пряности и лес после снега: какая елка пахнет "настоящим Рождеством"

Реклама
11:03

Жена Макрона публично опозорилась грязным высказываниемВидео

10:58

"Крики, шум, суматоха": на Джанабаеву посыпались проблемы из-за ребенка Меладзе

10:46

Путину придется решать вопрос: в ISW сообщили о проблеме в армии РФ

10:39

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Собакам - истощение, Быкам - ошибки

10:35

"Все отрицаем": Киркоров впервые рассказал, что случилось с его дочерью

10:15

Бывшая жена Цимбалюка впервые высказалась про его участие в "Холостяке" — детали

10:07

Нащупал в кармане: мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде

09:45

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

09:39

В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

09:39

Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

09:37

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

Реклама
09:30

Вечно молодые: астрологи назвали 4 знака зодиака, которые выглядят нестареющими

09:26

Гороскоп на завтра 11 декабря: Весам - неожиданная встреча, Водолеям - ложь

09:21

Европа срочно строит защиту на случай ухода США из НАТО – Politico

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 декабря (обновляется)

08:57

"Дырку от бублика получите": Мельник жёстко отверг предложения капитуляции УкраиныВидео

08:52

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:31

Весна станет для Украины временем тяжелого похмельямнение

08:21

Путин не ограничится Донбассом: The Times раскрыло личные мотивы, движущие диктатором

08:10

Трампу уже не терпится объявить, что "ещё одна война окончена"мнение

08:05

Польша может передать Украине МиГ-29: что Варшава хочет взамен

08:02

Супруга певца Николаева больше не хочет быть его женой

07:59

Вдова Оззи Осборна впервые раскрыла последние слова музыканта

07:31

Оперный певец был найден изуродованным в своем доме: арестовали сына

07:00

Президент Финляндии сделал заявление о прекращении войны в Украине

07:00

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год ЛошадиВидео

06:22

Жена популярной голливудской актрисы беременна: "Малыш на подходе"

06:15

Есть несколько дат в декабре: когда нужно сжечь лавровый лист и что это принесетВидео

06:10

Переговоры в тупике. Что дальше?мнение

05:50

Сорвут настоящий куш: трем знакам зодиака судьба подарит феерическое богатство

05:30

Снегопады, гололедица и туман: названы регионы, которые накроет зимний шторм

Реклама
05:10

"Проплаченная история": невеста Дмитрия Кулебы жестко ответила на нападки

04:28

"Распад вполне реален": Тука сказал, почему Западу не стоит спасать Россию

04:02

Влупил почти 7-балльный шторм: как долго будет "трусить" усиленная магнитная буря

03:43

Пять знаков зодиака вот-вот сказочно разбогатеют: к кому идут большие деньги

03:07

Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

02:28

Криминальный микрорайон Харькова, который обходит даже полиция: настоящая история локацииВидео

01:59

Раскол между Трампом и Европой растет: Кремль уже считает бонусы - CNN

01:33

Какие авто меньше всего теряют в цене при перепродаже - определены 10 моделей

00:51

Переход ВСУ на корпуса завершен: Сырский рассказал, что изменилось в армии

09 декабря, вторник
23:51

Зеленский сделал заявление о назначении нового руководителя ОП: раскрыты подробности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять