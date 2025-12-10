Бывшая жена Цимбалюка впервые высказалась про его участие в "Холостяке" — детали

Тина Антоненко раскрыла, смотрит ли шоу с бывшим мужем.

https://stars.glavred.info/byvshaya-zhena-cimbalyuka-vpervye-vyskazalas-pro-ego-uchastie-v-holostyake-detali-10722818.html Ссылка скопирована

Тина Антоненко про "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Антоненко, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

Экс-жена Тараса Цимбалюка упомянула его в Instagram

Как она относится к проекту "Холостяк"

Бывшая жена актера Тараса Цимбалюка откровенно рассказала про свое отношение к его участию в шоу "Холостяк". Визажистка Тина Антоненко вспомнила экс-супруга в своем Instagram.

Тарас и Тина пробыли в браке всего 11 месяцев, а причиной расставания стали разные взгляды на жизнь и вызовы профессии. Поскольку пара разошлась еще в 2021 году, Антоненко сделала все, чтобы забыть про этот период своей жизни и больше не ассоциироваться с бывшим мужем.

видео дня

Тина Антоненко - Цимбалюк бывшая жена / фото: instagram.com, Тина Антоненко

"Никак, когда давно не ассоциируешь себя с человеком и позаботился, чтобы у большинства не возникало ассоциаций", — ответила она.

Антоненко также ответила на вопрос о том, смотрит ли она "Холостяк" со своим бывшим мужем. Визажистка ответила отрицательно — она не видит смысла смотреть на то, как ее экс-супруг выбирает себе новую партнершу. У самой Тины в личной жизни пока длится затишье, потому что она не ходит на свидания.

"Сейчас как-то вообще не до этого", — призналась Антоненко.

Тина Антоненко про "Холостяк" / фото: instagram.com, Тина Антоненко

Тарас Цимбалюк — личная жизнь

Украинский актер Тарас Цимбалюк был женат дважды. Его первый брак с однокурсницей продлился недолго. Во второй раз он женился на визажистке Тине Антоненко в 2021 году, но пара развелась вскоре после начала полномасштабного вторжения. После развода у актера начались отношения с украинской предпринимательницей и моделью Светланой Готочкиной. Вскоре после расставания с ней Цимбалюк пришел на проект "Холостяк".

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что невеста Дмитрия Кулебы, украинская издательница и бизнесвумен Светлана Павелецкая отреагировала на критику в сети, которая началась после публикации видео с ее танцами на концерте Монатика.

Также родители певца ADAM трогательно обратились к вдове Михаила Клименка со словами поддержки на похороне. Отец и мама артиста вспомнили детские годы артиста и поделились планами, которые он так и не успел осуществить.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред