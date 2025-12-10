Бывшая жена Цимбалюка впервые высказалась про его участие в "Холостяке" — детали

Вы узнаете:
- Экс-жена Тараса Цимбалюка упомянула его в Instagram
- Как она относится к проекту "Холостяк"
Бывшая жена актера Тараса Цимбалюка откровенно рассказала про свое отношение к его участию в шоу "Холостяк". Визажистка Тина Антоненко вспомнила экс-супруга в своем Instagram.
Тарас и Тина пробыли в браке всего 11 месяцев, а причиной расставания стали разные взгляды на жизнь и вызовы профессии. Поскольку пара разошлась еще в 2021 году, Антоненко сделала все, чтобы забыть про этот период своей жизни и больше не ассоциироваться с бывшим мужем.
"Никак, когда давно не ассоциируешь себя с человеком и позаботился, чтобы у большинства не возникало ассоциаций", — ответила она.
Антоненко также ответила на вопрос о том, смотрит ли она "Холостяк" со своим бывшим мужем. Визажистка ответила отрицательно — она не видит смысла смотреть на то, как ее экс-супруг выбирает себе новую партнершу. У самой Тины в личной жизни пока длится затишье, потому что она не ходит на свидания.
"Сейчас как-то вообще не до этого", — призналась Антоненко.
Тарас Цимбалюк — личная жизнь
Украинский актер Тарас Цимбалюк был женат дважды. Его первый брак с однокурсницей продлился недолго. Во второй раз он женился на визажистке Тине Антоненко в 2021 году, но пара развелась вскоре после начала полномасштабного вторжения. После развода у актера начались отношения с украинской предпринимательницей и моделью Светланой Готочкиной. Вскоре после расставания с ней Цимбалюк пришел на проект "Холостяк".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что невеста Дмитрия Кулебы, украинская издательница и бизнесвумен Светлана Павелецкая отреагировала на критику в сети, которая началась после публикации видео с ее танцами на концерте Монатика.
Также родители певца ADAM трогательно обратились к вдове Михаила Клименка со словами поддержки на похороне. Отец и мама артиста вспомнили детские годы артиста и поделились планами, которые он так и не успел осуществить.
Вас может заинтересовать:
- Родители ADAM сделали неожиданное признание жене у гроба: "Такая судьба нашего сына"
- Вдова Оззи Осборна впервые раскрыла последние слова музыканта
- "Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред