Родители ADAM сделали неожиданное признание жене у гроба: "Такая судьба нашего сына"

Кристина Трохимчук
9 декабря 2025, 16:51
Родители артиста Михаила Клименка сказали трогательную речь на похороне певца.
Родители Михаила Клименка на похоронах обратились к жене
Родители Михаила Клименка на похоронах обратились к жене / коллаж: Главред, фото: instagram.com, ADAM, скрин из видео

Сегодня, 9 декабря, состоялось прощание с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименком. На церемонию в Национальной филармонии собрались близкие люди артиста и коллеги по сцене. Родители певца трогательно обратились к вдове Михаила со словами поддержки, сообщает ТСН.ua.

Отец и мама артиста вспомнили детские годы артиста и поделились планами, которые он так и не успел осуществить. Клименко хотел устроить для семьи большой праздник.

Группа ADAM
Группа ADAM / фото: instagram.com, ADAM

"У нас 10 лет не было детей, мы просили у Бога. Мы вырастили прекрасного сына и дочь. Мы прожили со своими детьми в большой любви. Я Мишечку ждала 10 лет и не могла спустить с рук. Он мне никогда не говорил, что у него столько поклонников и друзей. Он был такой скромный: "Мама, все хорошо". Он на меня говорил "мамочка моя". Он всегда хотел делать так, чтобы нам с папой было хорошо. Мы прожили (в браке — прим. ред.) 50 лет и папе 70 лет. Оказалось, что он готовил нам большой праздник хороший, но не получилось…", — поделилась мама певца.

Также она трогательно обратилась к вдове Михаила Клименко Александре Норовой. Певица, которая выступала в дуете с мужем, стала дочерью для его родителей.

Группа ADAM
Группа ADAM - Михаил Клименко с женой Александрой Норовой / фото: instagram.com, ADAM

"Сашуле, еще нашей одной дочке, будет очень тяжело без Миши. Ибо это правда была неземная любовь. Я тебе, Сашуль, очень благодарна. Мы тебя любили и будем любить как ребенка. Ты родила таких прекрасных детей. Такая судьба значит нашего сына", — подытожила мама артиста.

О группе: ADAM

ADAM - украинская группа из Киева. Группа основана в 2015 году Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). ADAM также известен благодаря своим выступлениям, сочетающим музыку с элементами театрализованных шоу.
7 декабря 2025 Михаил Клименко умер от туберкулезного менингита после длительного пребывания в больнице в коме.

