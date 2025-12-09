Родители ADAM сделали неожиданное признание жене у гроба: "Такая судьба нашего сына"

Родители артиста Михаила Клименка сказали трогательную речь на похороне певца.

https://stars.glavred.info/roditeli-adam-sdelali-neozhidannoe-priznanie-zhene-u-groba-takaya-sudba-nashego-syna-10722647.html Ссылка скопирована

Родители Михаила Клименка на похоронах обратились к жене / коллаж: Главред, фото: instagram.com, ADAM, скрин из видео

Вы узнаете:

Прошло прощание с певцом Михаилом Клименком

Что сказали на похороне его родители

Сегодня, 9 декабря, состоялось прощание с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименком. На церемонию в Национальной филармонии собрались близкие люди артиста и коллеги по сцене. Родители певца трогательно обратились к вдове Михаила со словами поддержки, сообщает ТСН.ua.

Отец и мама артиста вспомнили детские годы артиста и поделились планами, которые он так и не успел осуществить. Клименко хотел устроить для семьи большой праздник.

видео дня

Группа ADAM / фото: instagram.com, ADAM

"У нас 10 лет не было детей, мы просили у Бога. Мы вырастили прекрасного сына и дочь. Мы прожили со своими детьми в большой любви. Я Мишечку ждала 10 лет и не могла спустить с рук. Он мне никогда не говорил, что у него столько поклонников и друзей. Он был такой скромный: "Мама, все хорошо". Он на меня говорил "мамочка моя". Он всегда хотел делать так, чтобы нам с папой было хорошо. Мы прожили (в браке — прим. ред.) 50 лет и папе 70 лет. Оказалось, что он готовил нам большой праздник хороший, но не получилось…", — поделилась мама певца.

Также она трогательно обратилась к вдове Михаила Клименко Александре Норовой. Певица, которая выступала в дуете с мужем, стала дочерью для его родителей.

Группа ADAM - Михаил Клименко с женой Александрой Норовой / фото: instagram.com, ADAM

"Сашуле, еще нашей одной дочке, будет очень тяжело без Миши. Ибо это правда была неземная любовь. Я тебе, Сашуль, очень благодарна. Мы тебя любили и будем любить как ребенка. Ты родила таких прекрасных детей. Такая судьба значит нашего сына", — подытожила мама артиста.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Елена Тополя после громкого объявления о разводе с артистом Тарасом Тополей продемонстрировала свой цветущий вид и дала совет женщинам. Звезда показала свои смелые образы и получила восторженные реакции поклонников.

Также украинская рэперша Alyona Alyona посетила прощание с известным певцом Михаилом Клименко из группы ADAM. Alyona Alyona вспомнила, что познакомилась с Клименко благодаря певице Марине Круть. Во время их встреч всегда царила дружеская и веселая атмосфера.

Вас может заинтересовать:

О группе: ADAM ADAM - украинская группа из Киева. Группа основана в 2015 году Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). ADAM также известен благодаря своим выступлениям, сочетающим музыку с элементами театрализованных шоу.

7 декабря 2025 Михаил Клименко умер от туберкулезного менингита после длительного пребывания в больнице в коме.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред