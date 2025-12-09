Укр
"Не все успели": Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAM

Кристина Трохимчук
9 декабря 2025, 12:02
80
Рэперша Alyona Alyona вспомнила знакомство с Михаилом Клименко.
Alyona Alyona на прощании с ADAM
Alyona Alyona на прощании с ADAM / коллаж: Главред, фото: скрин из видео OBOZ.ua, instagram.com, adamukraine

Вы узнаете:

  • Сегодня проходит прощание с Михаилом Клименко
  • Что о нем рассказала Alyona Alyona

Украинская рэперша Alyona Alyona посетила прощание с известным певцом Михаилом Клименко из группы ADAM. Артистка не скрывала своих эмоций, вытирала слезы и поделилась историей знакомства и отношений с Михаилом, сообщает OBOZ.ua. Напомним, фронтмен группы ADAM умер 7 декабря после длительной борьбы с туберкулезным менингитом, артист три недели был в коме.

Alyona Alyona вспомнила, что познакомилась с Клименко благодаря певице Марине Круть. Во время их встреч всегда царила дружеская и веселая атмосфера.

видео дня

"Меня с Михаилом познакомила Марина Круть еще в 2019 году. Она с ним начинала свою карьеру. Он был очень творческим, веселым. Мы очень смеялись, помню эту сессию музыкальную. Мы не могли наговориться, мы очень смеялись", - вспомнила Alyona Alyona.

'Не все успели': Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAM
Михаил Клименко с женой / фото: instagram.com, adamukraine

Рэперша также рассказала, что фронтмен группы ADAM был искренним патриотом и стремился развивать украинскую музыку.

"Мы говорили много об украинском языке, о том, как важно писать на украинском языке", - отметила она.

Смерть Михаила Клименко стала настоящим ударом и большой потерей для украинской сцены. Alyona Alyona выразила искреннее восхищение творчеством группы ADAM и отметила, что те, кто не побывал на его концертах, потеряли очень много.

'Не все успели': Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAM
Alyona Alyona о творчестве ADAM / скрин с видео YouTube

"Он начал выставлять эти треки с женой, создав Adam не просто как сольный проект, а проект в котором еще была жена. И эта история любви, за ней следили все, это было очень хорошо. Мне жаль, что не все побывали на его концертах, не все успели, потому что это был праздник музыки, любви, добра, тепла", - закончила рэперша.

Ранее Главред сообщал, что 9 декабря, в Киеве проходит прощание с известным певцом Михаилом Клименко из группы ADAM. Церемония прощания происходит в Национальной филармонии Украины, там собралось много поклонников артиста еще до начала церемонии.

Также украинский ведущий и бывший "Холостяк" Никита Добрынин откровенно высказался об отношениях своей бывшей жены Даши Квитковой с Владимиром Бражко. Добрынин признался, что познакомился с новым избранником бывшей жены ради спокойствия за своего сына.

О группе: ADAM

ADAM - украинская группа из Киева. Группа основана в 2015 году Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). ADAM также известен благодаря своим выступлениям, сочетающим музыку с элементами театрализованных шоу.
7 декабря 2025 года Михаил Клименко умер от туберкулезного менингита после длительного пребывания в больнице в коме.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Alyona Alyona новости шоу бизнеса
