Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

Кристина Трохимчук
1 декабря 2025, 13:21
43
Jerry Heil не хотела делиться своими планами с коллегой.
Jerry Heil Alyona Alyona
Jerry Heil подала заявку на Национальный отбор без Alyona Alyona / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil, Alyona Alyona

Вы узнаете:

  • Jerry Heil подала заявку на Национальный отбор
  • Как отреагировала Alyona Alyona

Украинская рэперша Alyona Alyona высказалась по поводу участия Jerry Heil в Национальном отборе на Евровидение 2026 в программе "Ближче до зірок". Ранее они вместе представляли Украину на Евровидении в 2024 году.

Alyona Alyona сообщила, что до последнего не знала о планах певицы участвовать в Нацотборе. Информация стала известна всем только после публикации лонглиста участников конкурса, в котором появилось имя Jerry Heil. Вскоре после этого и сама артистка подтвердила свое участие в отборе.

видео дня
Jerry Heil, Alyona Alyona
Jerry Heil и Alyona Alyona на Евровидении / instagram.com, Alyona Alyona

"Да, я стараюсь одержать победу для Украины на Евровидении. Однако я стремлюсь к победе для нашей музыки — в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах", — сообщила певица.

Alyona Alyona рассказала, что спрашивала коллегу о ее планах на Национальный отбор полтора месяца назад. Тогда Jerry Heil ответила, что еще не написала конкурсную песню, поэтому сомневается, сможет ли участвовать.

"Когда я в последний раз у нее спрашивала, то она сама говорила: "Не знаю". Это было, наверное, месяца за полтора до окончания срока приема заявок. Она говорит: "Ну некогда пока писать песню, но может напишу", — пересказала их разговор рэперша.

Jerry Heil
Jerry Heil - Национальный отбор 2026 / фото: instagram.com, Jerry Heil

Несмотря на уклончивый ответ коллеги, Alyona Alyona все же посоветовала ей попробовать свои силы снова.

"Я ей сказала: "Иди", — поделилась артистка.

Как оказалось, Jerry Heil скрыла правду о своем участии в Национальном отборе от коллеги, с которой ранее разделила сцену Евровидения. В дневнике Суспильного Jerry Heil рассказала, что ее конкурсная песня была готова давно, и она начала готовиться к новой попытке попасть на конкурс уже после Евровидения 2024. По словам певицы, к участию ее подтолкнуло знакомство с европейскими сонграйтерами, которые помогли ей создать идеальную песню.

Jerry Heil
Jerry Heil / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк решила почтить память своей звездной мамы в особенный день. Анна поделилась в соцсетях редким кадром с покойной знаменитостью, посвятив пост Дню матери.

Также украинский певец MELOVIN, который недавно получил предложение руки и сердца, выложил новые фотографии с будущим мужем. На снимках певец и его избранник позировали в объятиях. Пара не стеснялась проявлять свои чувства — жених артиста нежно целовал любимого в щеку.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Alyona Alyona новости шоу бизнеса Jerry Heil Нацотбор на Евровидение 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

13:21Украина
Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

13:03Украина
Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

12:54Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:44

Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

13:42

Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

13:41

Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

13:32

"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

13:21

Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
13:21

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

13:03

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

12:58

ГУР провело успешную операцию в Бердянске: россияне в панике, что стало целью

12:56

"Что это вообще такое": Игорь Николаев вызверился на Аллу Пугачеву

Реклама
12:54

Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

12:42

"Трамп очень боится": эксперт назвал главный страх президента США

12:29

Как правильно - "íскра" или "іскра́": эксперт исправила распространенную ошибкуВидео

12:24

"Живет во мне": дочь поделилась трогательным фото с Анастасией Заворотнюк

12:00

Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю

11:47

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

11:40

Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков

11:34

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

11:22

Поцелуи на камеру: MELOVIN впервые появился с женихом после громкой помолвки

11:18

Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

11:06

Путь Украины в НАТО может закрыться: в CNN назвали главный фактор

Реклама
10:56

РФ ударила баллистикой по Днепру, три жертвы, много раненых: где был "прилет"ФотоВидео

10:41

Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком

10:39

Цены обвалились более чем на 50%: любимый продукт украинцев резко подешевел

10:19

"Горько": Александр Терен заинтриговал романом с экс-участницей "Холостяка-14"

10:13

За границей их не найдешь: колоритные и старинные фамилии украинцев

09:54

"Ставим точку в отношениях": Тарас Тополя объявил о важном решении

09:43

Ничего не докажешь: 6 самых упрямых знаков зодиака

09:37

Переходит к активной фазе: РФ стягивает в горячие точки много живой силы

09:31

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

09:24

О чем договорились Украина и США перед визитом к Путину: названы самые спорные вопросы

08:59

В небе облако дыма: дроны атаковали Дагестан, под прицелом сверхважный объект

08:45

Отключение света в Украине — графики на 1 декабря (обновляется)

08:32

Трамп кончается, его рейтинг катится в пропастьмнение

08:23

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

07:51

Финального текста мирного соглашения пока нет: СМИ узнали новые детали переговоров

06:56

Сегодня Уиткофф поедет в Москву на переговоры с Путиным: что известноВидео

06:29

Пора объявить Ларисе Долиной официальную благодарность от ВСУмнение

05:36

Гороскоп на завтра 2 декабря: Стрельцам - серьезные перемены, Рыбам - тревога

04:30

Выпадет редкий шанс: судьба готовит обогащение для четырех знаков зодиака

Реклама
03:55

Легендарный атаман Иван Сирко: действительно ли он владел колдовством и был непобедимым

03:03

Как отучить кота есть вазоны - раскрыт малоизвестный секретВидео

02:20

Как избавиться от моли навсегда за пару минут: что точно сработает в шкафу

02:11

"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

01:30

Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста

00:58

РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

00:45

Ведущая 1+1 оказалась под капельницей - детали

00:27

Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год

00:06

Уиткофф везет "мирный план" в Москву: как отреагирует Кремль - аналитик

30 ноября, воскресенье
23:39

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять