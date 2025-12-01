Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

Вы узнаете:
Украинская рэперша Alyona Alyona высказалась по поводу участия Jerry Heil в Национальном отборе на Евровидение 2026 в программе "Ближче до зірок". Ранее они вместе представляли Украину на Евровидении в 2024 году.
Alyona Alyona сообщила, что до последнего не знала о планах певицы участвовать в Нацотборе. Информация стала известна всем только после публикации лонглиста участников конкурса, в котором появилось имя Jerry Heil. Вскоре после этого и сама артистка подтвердила свое участие в отборе.
"Да, я стараюсь одержать победу для Украины на Евровидении. Однако я стремлюсь к победе для нашей музыки — в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах", — сообщила певица.
Alyona Alyona рассказала, что спрашивала коллегу о ее планах на Национальный отбор полтора месяца назад. Тогда Jerry Heil ответила, что еще не написала конкурсную песню, поэтому сомневается, сможет ли участвовать.
"Когда я в последний раз у нее спрашивала, то она сама говорила: "Не знаю". Это было, наверное, месяца за полтора до окончания срока приема заявок. Она говорит: "Ну некогда пока писать песню, но может напишу", — пересказала их разговор рэперша.
Несмотря на уклончивый ответ коллеги, Alyona Alyona все же посоветовала ей попробовать свои силы снова.
"Я ей сказала: "Иди", — поделилась артистка.
Как оказалось, Jerry Heil скрыла правду о своем участии в Национальном отборе от коллеги, с которой ранее разделила сцену Евровидения. В дневнике Суспильного Jerry Heil рассказала, что ее конкурсная песня была готова давно, и она начала готовиться к новой попытке попасть на конкурс уже после Евровидения 2024. По словам певицы, к участию ее подтолкнуло знакомство с европейскими сонграйтерами, которые помогли ей создать идеальную песню.
О персоне: Jerry Heil
Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.
