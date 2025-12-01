"Что это вообще такое": Игорь Николаев вызверился на Аллу Пугачеву

Игорь Николаев ожидал общения с Аллой Пугачевой.

Игорь Николаев высказался про Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: t.me, Игорь Николаев

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, рассказал об обиде на Аллу Пугачеву.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев ожидал, что артистка лично разберется с ним.

Напомним, Пугачевой не понравилась, что композитор, рассказывая о своей карьере, и не вспомнил о сотрудничестве с ней.

Алла Пугачева / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Молчун подчеркнул, что уже давно не общается с Примадонной, но верит, что их связь окончательно не оборвана и сказал, что никто не запрещал ему говорить об артистах, для которых он писал песни.

"Не было и не могло быть такого разговора у меня ни с кем по поводу того, приглашать ли Наташу Королеву и Аллу Пугачеву в программу. Наташа вообще ответила официально и ее ответ был предельно деликатным... Меня абсолютно устроил ответ, хотя я никогда не против общения, и всегда прекрасно помню хорошее, и песни все написанные", — рассказал Игорь журналистам.

Игорь Николаев с семьей / t.me, Игорь Николаев

Кстати, об обиде Пугачевой Николаев узнал только из ее интервью.

"Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: "Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все". Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию", — добавил композитор.

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

