Известный украинский ведущий показал фото новорожденной дочери - как ее назвали

Евгений Синельников сразу же рассекретил имя дочери.

Евгений Синельников сообщил радостную новость / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Синельников

У Евгения Синельникова родилась дочь

Как назвали девочку

Украинский известный ведущий и режиссер Евгений Синельников поделился счастливой новостью – у него родилась дочь.

На своей странице в Instagram ведущий сообщил, что его жена Наталья родила девочку и опубликовал нежное фото, на котором его за пальцы держит рука малышки.

Пока Евгений не показал лицо девочки, но он сообщил поклонникам, что его дочь зовут Мария.

"Привет, Мария Евгения Синельникова", - написал ведущий.

Дочь Евгения Синельникова / фото: скрин instagram.com, Евгений Синельников

Поклонники Евгения обрадовались такой новости и написали множество поздравлений в комментариях.

"Поздравляю с рождением дочери";

"Растите здоровые и счастливые";

"Поздравляю с рождением крохи", - отметили поклонники.

Евгений Синельников с женой / фото: instagram.com, Евгений Синельников

Напомним, это уже второй ребенок у Синельникова, в предыдущем браке у ведущего родился сын Алексей, а на второй жене Наталье Евгений женился в 2022 году и у нее есть сын от предыдущих отношений.

О персоне: Евгений Синельников Евгений Синельников - украинский телеведущий и режиссер, более известный как режиссер-постановщик и один из ведущих программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканалах Интер и Пятница!, сообщает Википедия.

