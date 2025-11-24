Известный украинский ведущий показал фото новорожденной дочери - как ее назвали

Кратко:
- У Евгения Синельникова родилась дочь
- Как назвали девочку
Украинский известный ведущий и режиссер Евгений Синельников поделился счастливой новостью – у него родилась дочь.
На своей странице в Instagram ведущий сообщил, что его жена Наталья родила девочку и опубликовал нежное фото, на котором его за пальцы держит рука малышки.
Пока Евгений не показал лицо девочки, но он сообщил поклонникам, что его дочь зовут Мария.
"Привет, Мария Евгения Синельникова", - написал ведущий.
Поклонники Евгения обрадовались такой новости и написали множество поздравлений в комментариях.
"Поздравляю с рождением дочери";
"Растите здоровые и счастливые";
"Поздравляю с рождением крохи", - отметили поклонники.
Напомним, это уже второй ребенок у Синельникова, в предыдущем браке у ведущего родился сын Алексей, а на второй жене Наталье Евгений женился в 2022 году и у нее есть сын от предыдущих отношений.
О персоне: Евгений Синельников
Евгений Синельников - украинский телеведущий и режиссер, более известный как режиссер-постановщик и один из ведущих программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканалах Интер и Пятница!, сообщает Википедия.
