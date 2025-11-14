Укр
"Мама поплыла": жених-военный Никитюк поразил ведущую поступком

Кристина Трохимчук
14 ноября 2025, 15:33
44
Леся Никитюк рассказала о знакомстве жениха со своей мамой.
Леся Никитюк
Леся Никитюк - знакомство жениха с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк рассказала о знакомстве жениха с ее мамой
  • Как он покорил сердце мамы ведущей

Известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о первой встрече своего жениха-военного Дмитрия Бабчука с ее мамой Екатериной. Во время шоу "Хто зверху" знаменитость поделилась, как мама отреагировала на ухажера дочери.

По словам Леси, ее жених чувствовал себя очень уверенно во время знакомства с мамой. Будущая теща позаботилась, чтобы встреча прошла тепло и по-семейному, поэтому даже налепила вареников, чтобы угостить гостя. Военнослужащий сразу обнял Екатерину и назвал ее мамой.

Леся Никитюк с семьей / instagram.com, Леся Никитюк

"Мой Дмитрий, как зашел, мама вареники как раз долепляла и аж ахнула, а он к ней: "Мама" сразу. Там мама и "поплыла", - рассказала ведущая.

Этот жест Дмитрия в очередной раз убедил Лесю, что она выбрала правильного партнера. По мнению звезды, такое поведение показывает его уверенность, которой часто не хватает современным мужчинам.

Леся Никитюк
Леся Никитюк - крестины сына / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Уверенные в себе мужчины делают так. А так есть много неуверенных в себе мужчин, которые еще даже не определились, нужны ли эти отношения им на всю жизнь", - высказалась Никитюк.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что российская блогерша Оксана Самойлова, которая переживает развод с предателем Украины рэпером Джиганом, напугала поклонников своим внешним видом. Знаменитость призналась, что после расставания она часто плачет и не справляется с нагрузкой.

Также украинская певица Тина Кароль удивила поклонников неожиданным намеком на изменения в личной жизни. Фанаты были удивлены таким намеком певицы на возможную свадьбу, отмечая, что не ожидали подобных новостей. В то же время поклонники заверили, что поддержат артистку.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Леся Никитюк
Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоямиФото

