"Кровожадная охота": как украинские знаменитости пережили страшную ночь в Киеве

В ночь на 14 ноября страна-террорист Россия совершила массированный обстрел Украины, используя ракеты и ударные дроны. Уже известно о четырех погибших и десятках пострадавших, среди которых дети и беременная женщина.
Украинские знаменитости уже отреагировали на вражеские удары и показали, как провели эту ночь.
Семья Решетников
"Лифты не работают. Пришлось на ручках нести малого в укрытие. Нет сил совсем. Мысли одни: когда недострана исчезнет с лица земли и все те, кто пускает ракеты и дроны по украинцам в центре Европы…"
Екатерина Осадчая
"Страшно и грустно из-за того, что так много лет весь мир смотрит на эту кровожадную охоту".
Леся Никитюк
"Называется поспали".
Ольга Сумская
"Киев. Ужас".
Джамала
"Невозможно передать словами то, что я чувствую, когда одеваю трех маленьких детей и веду их в холодный паркинг под звуки шахедов и взрывов".
Надя Дорофеева
"Господи, как сегодня страшно".
Тимур Мирошниченко
"Такое вот утро… Соседний дом в нашем комплексе…"
Маша Ефросинина
"Чесно, я не знаю, что писать после таких ночей. Уже выплескан весь гнев за эти годы настолько, что meta поставила мне множество ограничений в блоге за язык вражды. Постить фото последствий не имеет смысла - вы и сами все видите. Мое сердце с каждым, кто молился за ночь, за то, чтобы выжить. С каждым, кто пострадал. Обнимаю".
Атака на Украину 14 ноября - новости
Отметим, как сообщал Главред, утром 14 ноября страна-агрессорка Россия атаковала Сумщину ракетой. Мощный взрыв жители Сум услышали около 07:05 в одной из окрестностей города. Об этом сообщил глава Сумской МВА.
А также в Киеве выросло число жертв ночной российской атаки. По предварительной информации, в столице три человека погибли. На данный момент информация уточняется, поскольку спасатели пока тела достать не могут.
