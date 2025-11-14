"Кровожадная охота": как украинские знаменитости пережили страшную ночь в Киеве

Атака на Украину 14 ноября / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорфеева, Тимур Мирошниченко, t.me, Владимир Зеленский

Вы узнаете:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Реакция знаменитостей на обстрел

В ночь на 14 ноября страна-террорист Россия совершила массированный обстрел Украины, используя ракеты и ударные дроны. Уже известно о четырех погибших и десятках пострадавших, среди которых дети и беременная женщина.

Украинские знаменитости уже отреагировали на вражеские удары и показали, как провели эту ночь.

Семья Решетников

"Лифты не работают. Пришлось на ручках нести малого в укрытие. Нет сил совсем. Мысли одни: когда недострана исчезнет с лица земли и все те, кто пускает ракеты и дроны по украинцам в центре Европы…"

Кристина Решетник - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Григорий Решетник - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Григорий Решетник

Екатерина Осадчая

"Страшно и грустно из-за того, что так много лет весь мир смотрит на эту кровожадную охоту".

Екатерина Осадчая - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Екатерина Осадчая

Леся Никитюк

"Называется поспали".

Реакция Леси Никитюк на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Ольга Сумская

"Киев. Ужас".

Ольга Сумская - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Джамала

"Невозможно передать словами то, что я чувствую, когда одеваю трех маленьких детей и веду их в холодный паркинг под звуки шахедов и взрывов".

Джамала - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Джамала

Джамала - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Джамала

Надя Дорофеева

"Господи, как сегодня страшно".

Надя Дорофеева - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Надя Дорофеева

Тимур Мирошниченко

"Такое вот утро… Соседний дом в нашем комплексе…"

Тимур Мирошниченко - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Тимур Мирошниченко

Маша Ефросинина

"Чесно, я не знаю, что писать после таких ночей. Уже выплескан весь гнев за эти годы настолько, что meta поставила мне множество ограничений в блоге за язык вражды. Постить фото последствий не имеет смысла - вы и сами все видите. Мое сердце с каждым, кто молился за ночь, за то, чтобы выжить. С каждым, кто пострадал. Обнимаю".

Маша Ефросинина - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Маша Ефросинина

Атака на Украину 14 ноября - новости

Отметим, как сообщал Главред, утром 14 ноября страна-агрессорка Россия атаковала Сумщину ракетой. Мощный взрыв жители Сум услышали около 07:05 в одной из окрестностей города. Об этом сообщил глава Сумской МВА.

А также в Киеве выросло число жертв ночной российской атаки. По предварительной информации, в столице три человека погибли. На данный момент информация уточняется, поскольку спасатели пока тела достать не могут.

