"Ей дали 10-15 млн": режиссер-путинист "набросился" на Джоли после визита в Херсон

Российские пропагандисты попросили Эмира Кустурицу прокомментировать визит голливудской звезды в Херсон.

Кустурица назвал Джоди пропагандистом / коллаж: Главред, фото: Википедия, ГСПУ

Кратко:

Кустурица вспомнил о военной мелодраме "В краю крови и меда"

Кустурица назвал Джоли пропагандистом

Сербский кинорежиссер боснийского происхождения Эмир Кустурица, известный своей любовью к террористической РФ, взялся критиковать актрису Анджелину Джоли.

Российские пропагандисты попросили его прокомментировать визит голливудской звезды в Херсон, который постоянно страдает от обстрелов и дроновых атак оккупационной армии. Кустурица вспомнил о военной мелодраме 2011 года "В краю крови и меда".

"Все связано. Она сняла фильм о войне в Боснии. Анджелина Джоли как специалист - пропагандист. Ей дали 10-15 миллионов, чтобы она сняла глупый фильм о войне в Боснии, который является плохой западной пропагандой. Советские фильмы были очень хорошей пропагандой", - заявил Кустурица.

Напомним, Кустурица имеет пророссийскую позицию - не только через культурное и художественное сотрудничество со страной-агрессором, но и через политические заявления и символические действия. Он поддерживает нападение на терроторию Украині, а также планирует получить российское гражданство.

Что известно о визите Джоли в Украину

Напомним, ранее Главред писал, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский город Херсон. Анджелина прибыла в Украину с гуманитарной целью и посетила херсонские медицинские учреждения.

Также знаменитость встретилась с пограничниками и получила от них памятный подарок об Украине. В знак благодарности представители 7-го пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы Украины.

Херсонские медики рассказали о деталях визита голливудской актрисы Анджелины Джоли в детскую областную больницу.

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

