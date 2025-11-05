Укр
Анджелина Джоли неожиданно приехала в Херсон - что она делала

Кристина Трохимчук
5 ноября 2025, 17:10
312
Актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину.
Анджелина Джоли в Херсоне
Анджелина Джоли в Херсоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анджелина Джоли

Вы узнаете:

  • Анджелина Джоли посетила Херсон
  • Что актриса делала в Украине

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский город Херсон. О визите знаменитости сообщил Telegram-канал Николаевский Ванек.

По предварительной информации Анджелина прибыла в Украину с гуманитарной целью и посетила херсонские медицинские учреждения. Актриса является известной благотворительницей и послом доброй воли ЮНИСЕФ.

видео дня

В сети уже появились первые кадры Джоли с ее нового визита в Украину. Актриса появилась в бронежилете с украинским флагом и логотипом благотворительного фонда "Legacy of war foundation", который занимается помощью пострадавшим от войны гражданским.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / фото: соцсети

Также Анджелина посетила украинских детей в детской больнице Херсона.

"Анджелина Джоли замечательная. Не реклама, ничего такого. Просто факт", - написал Николаевский Ванек.

Напомним, что кинозвезда приезжала в Украину в 2022 году. Тогда голливудская актриса посетила Львов.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли в херсонской больнице / фото: t.me/ukraine_context

Ранее Главред сообщал, что парочка любителей диктатора Владимира Путина Шаман (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина, которую называли любовницей российского президента, решили связать себя узами брака и сделали это на территории Украины.

Также украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров решил бороться со своим лишним весом и преждевременным старением. В программе "Мир наизнанку" ведущий рассказал, как ему удалось похудеть и сколько денег он на это потратил.

О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательницей премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, которая три года подряд выиграла награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

