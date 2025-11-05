Анджелина Джоли неожиданно приехала в Херсон - что она делала

Актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину.

Анджелина Джоли в Херсоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анджелина Джоли

Анджелина Джоли посетила Херсон

Что актриса делала в Украине

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский город Херсон. О визите знаменитости сообщил Telegram-канал Николаевский Ванек.

По предварительной информации Анджелина прибыла в Украину с гуманитарной целью и посетила херсонские медицинские учреждения. Актриса является известной благотворительницей и послом доброй воли ЮНИСЕФ.

В сети уже появились первые кадры Джоли с ее нового визита в Украину. Актриса появилась в бронежилете с украинским флагом и логотипом благотворительного фонда "Legacy of war foundation", который занимается помощью пострадавшим от войны гражданским.

Анджелина Джоли / фото: соцсети

Также Анджелина посетила украинских детей в детской больнице Херсона.

"Анджелина Джоли замечательная. Не реклама, ничего такого. Просто факт", - написал Николаевский Ванек.

Напомним, что кинозвезда приезжала в Украину в 2022 году. Тогда голливудская актриса посетила Львов.

Анджелина Джоли в херсонской больнице / фото: t.me/ukraine_context

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательницей премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, которая три года подряд выиграла награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

