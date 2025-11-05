Анджелина Джоли неожиданно приехала в Херсон - что она делала

Вы узнаете:
- Анджелина Джоли посетила Херсон
- Что актриса делала в Украине
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский город Херсон. О визите знаменитости сообщил Telegram-канал Николаевский Ванек.
По предварительной информации Анджелина прибыла в Украину с гуманитарной целью и посетила херсонские медицинские учреждения. Актриса является известной благотворительницей и послом доброй воли ЮНИСЕФ.
В сети уже появились первые кадры Джоли с ее нового визита в Украину. Актриса появилась в бронежилете с украинским флагом и логотипом благотворительного фонда "Legacy of war foundation", который занимается помощью пострадавшим от войны гражданским.
Также Анджелина посетила украинских детей в детской больнице Херсона.
"Анджелина Джоли замечательная. Не реклама, ничего такого. Просто факт", - написал Николаевский Ванек.
Напомним, что кинозвезда приезжала в Украину в 2022 году. Тогда голливудская актриса посетила Львов.
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательницей премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, которая три года подряд выиграла награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
