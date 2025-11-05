Укр
Читать на украинском
Внешность Дмитрия Комарова неожиданно изменилась - ведущий объяснил причины

Кристина Трохимчук
5 ноября 2025, 14:19
Дмитрий Комаров решил помолодеть.
Дмитрий Комаров
Как похудел Дмитрий Комаров / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров решил бороться со своим лишним весом и преждевременным старением. В программе "Мир наизнанку" ведущий рассказал, как ему удалось похудеть и сколько денег он на это потратил.

Комаров признался, что из-за загруженного графика у него совсем нет времени заниматься спортом, поэтому пришлось искать альтернативные способы похудеть. Ведущий кардинально изменил свой режим питания и избавился от всех вредных продуктов в рационе. Это дало свой результат - Комаров похудел на 5 килограммов за три месяца.

Дмитрий Комаров - возраст / фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

"Друзья, скажу честно, на спорт времени не было, много съемок. Но за питание взялся очень серьезно, исключил все вредное, сбросил пять килограммов веса", - рассказал Дмитрий.

Толчком к изменениям в жизни стал визит ведущего "Мира наизнанку" в Институт геронтологии, где оказалось, что его биологический возраст больше фактического. После трех месяцев более здорового образа жизни Комаров снова проверился. По результатам обследования, на которое Дмитрий потратил около 7 тысяч гривен, он помолодел на два года. Однако он не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает следить за своим здоровьем.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева впервые за долгое время показалась с младшей дочкой. В своем Instagram артистка опубликовала редкие кадры с 15-летней Сарой Киперман.

Также известная украинская певица Ирина Билык поделилась с подписчиками редкими кадрами семейного отдыха с младшим сыном Табризом. Артистка вместе с 10-летним ребенком побывала в интересном месте и обратилась к поклонникам за советом по воспитанию сына.

О персоне: Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

