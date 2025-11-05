"Сегодня": Мария Яремчук приняла важное решение

Мария Яремчук порадовала поклонников творчества своего отца.

Мария Яремчук появилась в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Яремчук

Вы узнаете:

Мария Яремчук переиздала пластинку отца

Что она написала о работе

Украинская известная певица Мария Яремчук, которая уже долгое время ведет непубличный образ жизни, вышла на связь с поклонниками.

На своей странице в соцсетях Мария рассказала о переиздании пластинки песен ее отца – легендарного украинского певца Назария Яремчука.

"Яремчук создавал эту пластинку в период раннего творчества. Изысканный стиль, мелос, культовые авторы-хитмейкеры того времени и несравненный голос Яремчука – обеспечили этому альбому особое место в истории и на полке золотой украинской классики. Сегодня "Бесподобный мир красоты" возвращается на полки винил-сторов и ваших частных коллекций, с чем нас всех поздравляю", - написала артистка.

Мария Яремчук о переиздании пластинки отца / фото: скрин instagram.com, Мария Яремчук

Поклонники поддержали Марию и оставили множество комментариев.

"Топ";

"Очень хорошо";

"Ювелирная работа", - написали фанаты.

Слухи о материнстве Марии Яремчук

В 2024 году стало известно о том, что Мария родила сына, после этого ходили слухи о том, что отцом ребенка стал певец Александр Пономарев. Отметим, когда-то артистке приписывали бурный роман с певцом, но Яремчук опровергла все новости, хотя не рассекретила настоящего отца сына.

Мария Яремчук / фото: instagram.com, Мария Яремчук

Отметим, как сообщал Главред, певица Roxolana стала мамой в первый раз и поделилась радостным событием с поклонниками. Артистка рассекретила пол малыша и показала первое фото из роддома. Как стало известно, певица родила девочку, которую назвали Софией.

А также избранница Остапа Ступки – 24-летняя Маргарита Ткач – поделилась новостью о конфликте с мамой из-за романа со знаменитостью. Ткач подчеркнула, что не общается с родителями, ведь у нее сложные отношения с ними.

О персоне: Мария Яремчук Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.

Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

