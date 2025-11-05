Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Сегодня": Мария Яремчук приняла важное решение

Элина Чигис
5 ноября 2025, 12:20
25
Мария Яремчук порадовала поклонников творчества своего отца.
Мария Яремчук
Мария Яремчук появилась в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Яремчук

Вы узнаете:

  • Мария Яремчук переиздала пластинку отца
  • Что она написала о работе

Украинская известная певица Мария Яремчук, которая уже долгое время ведет непубличный образ жизни, вышла на связь с поклонниками.

На своей странице в соцсетях Мария рассказала о переиздании пластинки песен ее отца – легендарного украинского певца Назария Яремчука.

видео дня

"Яремчук создавал эту пластинку в период раннего творчества. Изысканный стиль, мелос, культовые авторы-хитмейкеры того времени и несравненный голос Яремчука – обеспечили этому альбому особое место в истории и на полке золотой украинской классики. Сегодня "Бесподобный мир красоты" возвращается на полки винил-сторов и ваших частных коллекций, с чем нас всех поздравляю", - написала артистка.

Мария Яремчук о переиздании пластинки отца
Мария Яремчук о переиздании пластинки отца / фото: скрин instagram.com, Мария Яремчук

Поклонники поддержали Марию и оставили множество комментариев.

"Топ";

"Очень хорошо";

"Ювелирная работа", - написали фанаты.

Слухи о материнстве Марии Яремчук

В 2024 году стало известно о том, что Мария родила сына, после этого ходили слухи о том, что отцом ребенка стал певец Александр Пономарев. Отметим, когда-то артистке приписывали бурный роман с певцом, но Яремчук опровергла все новости, хотя не рассекретила настоящего отца сына.

Мария Яремчук - новое фото
Мария Яремчук / фото: instagram.com, Мария Яремчук

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Roxolana стала мамой в первый раз и поделилась радостным событием с поклонниками. Артистка рассекретила пол малыша и показала первое фото из роддома. Как стало известно, певица родила девочку, которую назвали Софией.

А также избранница Остапа Ступки – 24-летняя Маргарита Ткач – поделилась новостью о конфликте с мамой из-за романа со знаменитостью. Ткач подчеркнула, что не общается с родителями, ведь у нее сложные отношения с ними.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мария Яремчук

Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.
Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Мария Яремчук новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

12:34Украина
Новые выплаты украинцам 2025: на что можно потратить 1000 Зеленского

Новые выплаты украинцам 2025: на что можно потратить 1000 Зеленского

11:19Украина
Сложная цель: в Воздушных Силах сообщили о проблемах со сбиванием ракет РФ

Сложная цель: в Воздушных Силах сообщили о проблемах со сбиванием ракет РФ

11:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошло

Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошло

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Последние новости

12:36

Ядерный удар по Украине: назван главный страх Путина, который его подтолкнет

12:34

Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

12:20

"Сегодня": Мария Яремчук приняла важное решение

12:11

В Киеве выставили на продажу "Жигули" по цене квартиры: в чем их фишка

12:09

Ездить станет дороже: Укрзализныця повышает стоимость билетов, но не всех

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
12:05

Берлин просит освободить от санкций часть "Роснефти" - эксперт объяснил, почемуВидео

11:50

"Грустно терять людей": у молчуна Николаева произошло личное горе

11:31

Помощь Украине затягивается: Еврокомиссия созывает срочную встречу

11:19

Новые выплаты украинцам 2025: на что можно потратить 1000 Зеленского

Реклама
11:14

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

11:04

Сложная цель: в Воздушных Силах сообщили о проблемах со сбиванием ракет РФ

10:59

Гороскоп на завтра 6 ноября: Стрельцы сорвут куш, Водолеям - большой успех

10:53

Почему 6 ноября нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

10:50

ССО уничтожили технику для Искандер и российскую РЛС в Курской области

10:30

"Закончат плохо": известный певец сделал мрачное заявление о Повалий

10:25

Unex Bank привлек 327 млн грн: чешские инвесторы укрепили веру в украинскую экономику актуально

10:25

Что будет, если не обновлять Android на смартфоне

10:18

Популярная украинская певица стала мамой - как она назвала ребенка

10:13

Россияне срочно стягивают ПВО в Крым: к чему готовится враг

10:10

Делают дом дешевым и мрачным: названы самые "токсичные" оттенки для стен

Реклама
09:54

РФ перебросила гигантскую группировку под Покровск: военный раскрыл планы врага

09:30

Наталья Могилевская впервые рассказала о прошлом своего мужа - детали

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 ноября (обновляется)

09:21

Оккупантов уже подвинули: в ISW сообщили о важных контратаках ВСУ на Донетчине

09:21

5 мифов о знаке Зодиака Козерог, в которые пора перестать верить

08:34

В Раде назвали новые сроки завершения войны: когда будет шанс на мир

08:23

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Заставили воевать: родственники участников так называемой "СВО" вышли на протест

08:10

Россия может нанести ядерный удар по Украине: при каких условиях Путин это сделаетмнение

07:39

США готовят военную операцию против Мадуро: у Трампа на столе три сценария - NYT

06:56

Критическая инфраструктура РФ - под ударом: взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ

06:10

Ситуация в Покровске: что происходит в городемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

05:27

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверьВидео

05:10

Вознаграждение от Вселенной: каких знаков зодиака скоро накроет волной успеха

04:51

Гора слайсов за считанные секунды: как быстро нарезать шампиньоны без ножа

04:25

"Подорвал свою жизнь": отношения принца Гарри и Меган Маркл резко изменились

03:45

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

03:20

Как заставить орхидеи, герань, фиалки цвести 365 дней в году: простой рецепт подкормкиВидео

02:43

Звезда "Бриджертонов" и открытый гей: назван самый сексуальный мужчина 2025 года

Реклама
02:43

Оранжевые, сладкие, но разные: в чем главное отличие хурмы и шарона

02:07

Кто разбогатеет в ноябре 2025: звезды назвали ТОП-3 самых счастливых знака

02:03

Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

01:30

Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул - детали

01:07

Эти модели редко ломаются: топ-10 авто, которые обходят сервис стороной

00:37

Дочь Елены Кравец показала редкое фото с мамой

00:06

Венгрия снова за свое: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

04 ноября, вторник
23:52

Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанную лягушку всего за 5 секунд

23:17

Детское Евровидение-2025: под каким номером выступит УкраинаВидео

22:59

В Украине заметили уникальную амфибию: почему не стоит приближаться близкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять