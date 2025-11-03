"Начало вылезать": мама 24-летней девушки Ступки восстала против их романа

Маргарита Ткач рассказала о своей семье.

https://stars.glavred.info/nachalo-vylezat-mama-24-letney-devushki-stupki-vosstala-protiv-ih-romana-10712021.html Ссылка скопирована

Маргарита Ткач рассказала о родных / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Остап Ступка

Вы узнаете:

Маргарита Ткач заговорила о маме

В каких она отношениях с родственниками

Избранница украинского известного актера Остапа Ступки – 24-летняя Маргарита Ткач – поделилась новостью о конфликте с мамой из-за романа со знаменитость.

В интервью Славе Демину Ткач подчеркнула, что не общается с родителями, ведь у нее сложные отношения с ними.

видео дня

Как оказалось, ее мама не работает и воспитывает двух детей от мужчины, с которым не живет, а с отцом Маргариты она не состояла в браке и разошлась с ним очень давно.

До 16 лет девушка жила с братом и сестрой, за которыми ухаживала, но затем она переехала к папиной маме и услышала ультиматум от мамы.

"Или ты живешь с нами полноценно и не общаешься со своими родственниками по папиной линии, или ты там и с нами никак не контактируешь", - говорила ей мама.

Остап Ступка с возлюбленной / фото: instagram.com, Остап Ступка

Все изменилось после начала романа Маргариты со Ступкой.

"Где-то полгода назад мы активно как бы возобновили общение. Но я чувствовала подвох. Она никогда просто так не пишет. Мы общались на нейтральные темы: о детях, о готовке, о садоводстве. Потом начало вылезать. И она об Остапе начала мне писать. Что не того мужчину я себе выбрала", – вспомнила девушка. Я ей сказала: "С моим папой у тебя ничего не получилось. Скажем, не очень благополучного мужчину выбрала. Второй мужчина, от которого ты родила детей, тоже не очень благополучный". Потому что сейчас она с ним тоже не живет. Я говорю: "Ну, по-моему, не тебе оценивать, насколько хорошего мужчину я себе выбрала", – сказала Ткач.

Также ее отношения с мамой испортили зависимости родного человека: сначала от алкоголя, а затем от религии.

"Она от одной зависимости пошла в церковь, и это вылилось в такую же зависимость, в такую же болезнь", – добавила Маргарита.

Смотрите видео интервью Маргариты Ткач:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, актер Даниил Мирешкин, который сейчас защищает Украину на фронте, раскритиковал Тараса Цимбалюка за то, что он сыграл азовца в фильме и надел соответствующую форму. Даниил отметил, что его отношение к Тарасу изменилось из-за театра, где тот работает.

А также участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк, София Шамия собрала вещи и покинула проект. В доме между участницами произошел конфликт и Оксана Шанюк сказала, что Шамия была любовницей мужа ее клиентки, которая в то время была беременной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Остап Ступка Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред