"Четыре брака уже": Остап Ступка заговорил о женитьбе с 23-летней возлюбленной

Украинский известный актер Остап Ступка высказался о романе со своей 23-летней возлюбленной Маргаритой Ткач.
В интервью ТСН.ua Ступка отметил, что пока не спешит заключать официальный брак, но не исключает, что такое может случится.
"Маргарита планирует, а я пока нет. На этом фоне у нас выходят некоторые споры", - сказал актер.
Маргарита отмечает, что не торопит Остапа с решением, хотя сказала она это шутя.
"Я сказала Остапу, что планирую выйти замуж. Если он этого не захочет, значит, наверное, это будет кто-то другой", - отметила Ткач.
Также сам Ступка пошутил о разнице в возрасте с возлюбленной и о браке.
"Я могу передумать в любой момент. Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть. Да, с Маргаритой у нас 35 лет разницы. И это рекорд. Предыдущая была на 27 лет моложе. Иногда я думаю, неужели я такой старый?", — поделился знаменитость.
Личная жизнь Остапа Ступки
Остап Ступка в прошлом году рассказал о романе с новой молодой избранницей. Кстати, их отношения начались сразу после развода актера с бывшей женой Дарьей. Пара не скрывает свои чувства и делится некоторыми подробностями с поклонниками.
О персоне: Остап Ступка
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
