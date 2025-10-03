"Четыре брака уже": Остап Ступка заговорил о женитьбе с 23-летней возлюбленной

Остап Ступка рассказал о личной жизни.

Остап Ступка - отношения с молодой избранницей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Остап Ступка

Планирует ли Остап Ступка жениться

Как Маргарита Ткач относится к браку с актером

Украинский известный актер Остап Ступка высказался о романе со своей 23-летней возлюбленной Маргаритой Ткач.

В интервью ТСН.ua Ступка отметил, что пока не спешит заключать официальный брак, но не исключает, что такое может случится.

"Маргарита планирует, а я пока нет. На этом фоне у нас выходят некоторые споры", - сказал актер.

Маргарита отмечает, что не торопит Остапа с решением, хотя сказала она это шутя.

"Я сказала Остапу, что планирую выйти замуж. Если он этого не захочет, значит, наверное, это будет кто-то другой", - отметила Ткач.

Остап Ступка с Маргаритой Ткач / фото: instagram.com, Остап Ступка

Также сам Ступка пошутил о разнице в возрасте с возлюбленной и о браке.

"Я могу передумать в любой момент. Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть. Да, с Маргаритой у нас 35 лет разницы. И это рекорд. Предыдущая была на 27 лет моложе. Иногда я думаю, неужели я такой старый?", — поделился знаменитость.

Остап Ступка с возлюбленной / фото: instagram.com, Остап Ступка

Личная жизнь Остапа Ступки

Остап Ступка в прошлом году рассказал о романе с новой молодой избранницей. Кстати, их отношения начались сразу после развода актера с бывшей женой Дарьей. Пара не скрывает свои чувства и делится некоторыми подробностями с поклонниками.

Остап Ступка / инфографика: Главред

О персоне: Остап Ступка Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

