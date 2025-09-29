Укр
Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Элина Чигис
29 сентября 2025, 22:20
165
Даниил Мирешкин высказал свое мнение.
Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Вы узнаете:

  • Даниил Мирешкин обратился к Тарасу Цымбалюку
  • Что ему не понравилось

Украинский известный актер и военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках.

На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".

видео дня

"У меня "подгорает", когда люди, которые имеют мало отношения к украинской армии, помощи военным, одевают форму и играют украинских военных. Меня от этого тошнит. Когда я увидел шеврон "Азова" на Тарасе, меня вообще вывернуло. Люди блюют за этот шеврон на БКБП , чтобы его заслужить. Если нет, то потом доказывают свою боеспособность на боевых. И Тарас Цымбалюк со своими зашкварами с русской музыкой с подружкой Алхим..." — высказался Мирешкин.

Тарас Цымбалюк на сьемках
Тарас Цымбалюк на сьемках / фото: скрин instagram.com, Даниил Мирешкин

Даниил вспомнил, как Тарас сделал репост его сбора для полка "Азов" у себя в соцсетях, но этого очень мало.

"Что меня возмутило в этом репосте. Тарас, имея невероятно большую аудиторию, возможность влияния и креатива и помощи армии, не делает этого. Для галочки зарепостить сбор — это не та нагрузка, когда ты берешь на себя ответственность пригнать машину, отремонтировать, что-то организовать, конкретно помочь. Делать это просто для отвода глаз и продолжать жить свою лучшую жизнь, когда куча актеров служит в армии и гибнут на войне... У тебя хватает наглости надеть форму и играть украинских героев, когда ты на интервью говоришь, что уклонист. Должно быть стыдно", — продолжил военнослужащий.

Тарас Цымбалюк на сьемках
Тарас Цымбалюк на сьемках / фото: скрин instagram.com, Даниил Мирешкин

Также он посоветовал Цымбалюку заниматься помощью украинским бойцам и делать это другим способом, чем просто репостить чужие посты, а затем послал его.

"Тарас стал для меня олицетворением медийного равнодушия: когда люди с медийным влиянием просто игнорируют войну. Да иди ты со своим репостом. Сделай что-то реально важное. Открой свой сбор, помоги конкретным военным, отчитайся об этом, а не просто прими участие в чьей-то инициативе, чтобы видели, что Тарас патриотически настроен", — подытожил Даниил.

Полное видео обращения Даниила Мирешкина смотрите здесь.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

