"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

Украинская известная ведущая и модель Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе.
На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.
"Три разных мгновения - одно и то же место, которое я обожаю! И этот город. Меняются времена, года, погода, цвет моря, мой взгляд, но неизменно прекрасной остается Одесса. Нашей жемчужине исполнился 231 год, и я так рада оказаться внезапно в эту дату здесь. Кажется, это снова взаимно", - написала знаменитость.
Поклонники остались в восторге от снимком Александры и засыпали ее комплиментами.
"Как всегда светлая улыбка";
"Душа";
"Красивая", - отметили подписчики Александры.
Развод Кучеренко и Комарова
Не так давно стало известно о том, что Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.
Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где Дмитрий был в жюри, а Александра - участницей. Позже между ними завязалось общение на фоне общей работы над благотворительными инициативами, а затем и роман.
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
