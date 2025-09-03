"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

Александра Кучеренко показала свой отдых.

Александра Кучеренко - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко показала новые фото

Какой город она обожает

Украинская известная ведущая и модель Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе.

На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

"Три разных мгновения - одно и то же место, которое я обожаю! И этот город. Меняются времена, года, погода, цвет моря, мой взгляд, но неизменно прекрасной остается Одесса. Нашей жемчужине исполнился 231 год, и я так рада оказаться внезапно в эту дату здесь. Кажется, это снова взаимно", - написала знаменитость.

Александра Кучеренко в Одессе / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Поклонники остались в восторге от снимком Александры и засыпали ее комплиментами.

"Как всегда светлая улыбка";

"Душа";

"Красивая", - отметили подписчики Александры.

Александра Кучеренко / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Развод Кучеренко и Комарова

Не так давно стало известно о том, что Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.

Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где Дмитрий был в жюри, а Александра - участницей. Позже между ними завязалось общение на фоне общей работы над благотворительными инициативами, а затем и роман.

Александра Кучеренко / инфографика: Главред

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

