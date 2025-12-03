"Убил за пять месяцев": Игорь Кондратюк рассказал о страшной трагедии в семье

Кратко:
- Игорь Кондратюк рассказал о смерти матери
- От чего она умерла
Украинский известный продюсер Игорь Кондратюк признался, что не любит говорить о смерти своей матери.
В интервью Славе Демину продюсер поделился, что историю о смерти родной мамы может болезненно воспринять его мачеха.
"У меня в семь лет умерла мама от рака. Я не говорю об этом на самом деле, потому что эта мама живет со мной сейчас", – сказал Игорь.
Оказывается, его мама умерла от рака молочной железы.
"Это был рак, убивший ее за пять месяцев. Ну, такая была медицина, наверное. Отец сказал, что в феврале они заметили, а в июне уже похоронили маму", – признался Кондратюк.
Эту трагедию продюсер воспринимает по-философски и рассказал, как вел себя его отец.
"Отец пытался, чтобы это было не так больно для меня и сестры", – добавил продюсер.
Смотрите видео интервью Игоря Кондратюка:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, показала фото с мамой и дочерью. На своей странице в соцсетях Лорак поздравила всех с Днем матери.
А также певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, рассказал об обиде на Аллу Пугачеву. Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев ожидал, что артистка лично разберется с ним.
Вас может заинтересовать:
- Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали
- Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием
- "Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи
О персоне: Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред