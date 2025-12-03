"Убил за пять месяцев": Игорь Кондратюк рассказал о страшной трагедии в семье

Отец Игоря Кондратюка поддерживал своих детей.

Игорь Кондратюк поделился прошлым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк рассказал о смерти матери

От чего она умерла

Украинский известный продюсер Игорь Кондратюк признался, что не любит говорить о смерти своей матери.

В интервью Славе Демину продюсер поделился, что историю о смерти родной мамы может болезненно воспринять его мачеха.

"У меня в семь лет умерла мама от рака. Я не говорю об этом на самом деле, потому что эта мама живет со мной сейчас", – сказал Игорь.

Игорь Кондратюк / фото: instagram.com, Игорь Кондратюк

Оказывается, его мама умерла от рака молочной железы.

"Это был рак, убивший ее за пять месяцев. Ну, такая была медицина, наверное. Отец сказал, что в феврале они заметили, а в июне уже похоронили маму", – признался Кондратюк.

Эту трагедию продюсер воспринимает по-философски и рассказал, как вел себя его отец.

"Отец пытался, чтобы это было не так больно для меня и сестры", – добавил продюсер.

О персоне: Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

