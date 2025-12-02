Укр
"Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала

Элина Чигис
2 декабря 2025, 20:15
Злоумышленники действуют от имени Екатерины Усик.
Екатерина Усик
Екатерина Усик попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Жена украинского известного боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – стала жертвой мошенников.

На своей странице в Instagram Екатерина рассказала о схеме мошенников. Оказывается, они создали страницу в Tik Tok от имени бизнесвумен и собрали много подписчиков, хотя Усик не пользуется этой соцсетью.

Также мошенники выманивают у подписчиков деньки, поэтому жена боксера призвала быть осторожными и доверять только официальным аккаунтам.

Публикация Екатерины Усик
Публикация Екатерины Усик / фото: скрин instagram.com, Екатерина Усик

"Друзья, хочу сообщить, что я не имею никакого отношения к страницам, которые созданы под моим именем или с использованием моих фотографий. Все аккаунты, кроме моего официального, не являются моими и ведутся без моего участия. Пожалуйста, не доверяйте информации, опубликованной на этих страницах, и не ассоциируйте их со мной", - написала Екатерина.

Екатерина Усик
Екатерина Усик / фото: instagram.com, Екатерина Усик

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Александр Усик Екатерина Усик
В Чечне выгорело здание ФСБ, прилетело и по базе "Ахмата": подробности атакиФотоВидео

15:00

Когда-то так называли совсем не деньги: как на самом деле появилось слово "гривня"Видео

14:59

Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

14:56

Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях

14:37

Конфеты "Ромашка": как появилось название и почему современный вкус уже не тотВидео

14:12

"Очень скучаю": избранник Денисенко поделился личным признанием о семье

14:11

Меняет представление о планете: ученые нашли скрытый секрет в центре ЗемлиВидео

13:58

Главная причина неприятного запаха: какую деталь в авто водители забывают мыть

13:51

Под полом дома - целая "река": мужчина во время ремонта обнаружил лужу под бетоном

