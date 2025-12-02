"Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала

Злоумышленники действуют от имени Екатерины Усик.

Екатерина Усик попала в неприятности

Кратко:

Екатерина Усик обратилась к поклонникам

Какую схему мошенников она раскрыла

Жена украинского известного боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – стала жертвой мошенников.

На своей странице в Instagram Екатерина рассказала о схеме мошенников. Оказывается, они создали страницу в Tik Tok от имени бизнесвумен и собрали много подписчиков, хотя Усик не пользуется этой соцсетью.

Также мошенники выманивают у подписчиков деньки, поэтому жена боксера призвала быть осторожными и доверять только официальным аккаунтам.

Публикация Екатерины Усик

"Друзья, хочу сообщить, что я не имею никакого отношения к страницам, которые созданы под моим именем или с использованием моих фотографий. Все аккаунты, кроме моего официального, не являются моими и ведутся без моего участия. Пожалуйста, не доверяйте информации, опубликованной на этих страницах, и не ассоциируйте их со мной", - написала Екатерина.

Екатерина Усик

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

