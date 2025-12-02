"Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала

Кратко:
- Екатерина Усик обратилась к поклонникам
- Какую схему мошенников она раскрыла
Жена украинского известного боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – стала жертвой мошенников.
На своей странице в Instagram Екатерина рассказала о схеме мошенников. Оказывается, они создали страницу в Tik Tok от имени бизнесвумен и собрали много подписчиков, хотя Усик не пользуется этой соцсетью.
Также мошенники выманивают у подписчиков деньки, поэтому жена боксера призвала быть осторожными и доверять только официальным аккаунтам.
"Друзья, хочу сообщить, что я не имею никакого отношения к страницам, которые созданы под моим именем или с использованием моих фотографий. Все аккаунты, кроме моего официального, не являются моими и ведутся без моего участия. Пожалуйста, не доверяйте информации, опубликованной на этих страницах, и не ассоциируйте их со мной", - написала Екатерина.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и певица Елена Тополя, которые сообщили о разводе, отписались друг от друга в соцсетях. Вчера, 1 декабря, артисты отметили, что приняли решение о разводе вместе и это решение было взвешенным.
А также бывший главный герой шоу "Холостяк" и ветеран Александр Терен показался вместе с экс-участницей "Холостяка-14" Виточкой. В соцсетях появился общий кадр ветерана и девушки и Терен подарил ей розу.
Вас может заинтересовать:
- "Не вижу смысла": Тарас Цымбалюк резко отправил участницу "Холостяка" домой
- "Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним
- "Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред