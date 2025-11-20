Укр
Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

Кристина Трохимчук
20 ноября 2025, 14:09
Екатерина Усик оригинально поздравила подписчиков с праздником.
Дети Александра Усика
Дети Александра Усика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Вы узнаете:

  • Екатерина Усик показала фотографии четверых детей чемпиона
  • Как выглядят дети Александра Усика

Жена украинского чемпиона Александра Усика впервые за долгое время показала, как выглядят все четыре ребенка пары. На своей страничке в Instagram она поздравила подписчиков с особым праздником.

Публикацию фотографий детей Екатерина Усик посвятила Дню защиты детей. На снимках можно рассмотреть повзрослевших наследников знаменитого чемпиона: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и самую младшую — Марию, которой исполнился годик.

видео дня
Александр Усик с сыном
Александр Усик с сыном / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"Сегодня День защиты детей. Пусть все детки будут счастливы и здоровы. Жили в мире, где нет боли и горя", — подписала трогательные кадры жена Усика.

Сыновья Александра Усика с сестрой
Сыновья Александра Усика с сестрой Марией / фото: instagram.com, Екатерина Усик

На опубликованных снимках заметно, что Кирилл с возрастом становится абсолютной копией своего знаменитого отца, а маленькая Мария окружена любовью и вниманием старших. На фото также засветились и сами звездные родители — в подборку вошли кадры их семейного отдыха.

Дочери Александра Усика
Дочери Александра Усика / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Ранее семья Усиков рассказывала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину их дети вынуждены расти порознь: дочери живут с родителями в Украине, а сыновья переехали в Испанию.

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

