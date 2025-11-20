Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

Екатерина Усик оригинально поздравила подписчиков с праздником.

Дети Александра Усика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Екатерина Усик показала фотографии четверых детей чемпиона

Как выглядят дети Александра Усика

Жена украинского чемпиона Александра Усика впервые за долгое время показала, как выглядят все четыре ребенка пары. На своей страничке в Instagram она поздравила подписчиков с особым праздником.

Публикацию фотографий детей Екатерина Усик посвятила Дню защиты детей. На снимках можно рассмотреть повзрослевших наследников знаменитого чемпиона: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и самую младшую — Марию, которой исполнился годик.

Александр Усик с сыном / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"Сегодня День защиты детей. Пусть все детки будут счастливы и здоровы. Жили в мире, где нет боли и горя", — подписала трогательные кадры жена Усика.

Сыновья Александра Усика с сестрой Марией / фото: instagram.com, Екатерина Усик

На опубликованных снимках заметно, что Кирилл с возрастом становится абсолютной копией своего знаменитого отца, а маленькая Мария окружена любовью и вниманием старших. На фото также засветились и сами звездные родители — в подборку вошли кадры их семейного отдыха.

Дочери Александра Усика / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Ранее семья Усиков рассказывала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину их дети вынуждены расти порознь: дочери живут с родителями в Украине, а сыновья переехали в Испанию.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

