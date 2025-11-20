Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

Вы узнаете:
- Екатерина Усик показала фотографии четверых детей чемпиона
- Как выглядят дети Александра Усика
Жена украинского чемпиона Александра Усика впервые за долгое время показала, как выглядят все четыре ребенка пары. На своей страничке в Instagram она поздравила подписчиков с особым праздником.
Публикацию фотографий детей Екатерина Усик посвятила Дню защиты детей. На снимках можно рассмотреть повзрослевших наследников знаменитого чемпиона: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и самую младшую — Марию, которой исполнился годик.
"Сегодня День защиты детей. Пусть все детки будут счастливы и здоровы. Жили в мире, где нет боли и горя", — подписала трогательные кадры жена Усика.
На опубликованных снимках заметно, что Кирилл с возрастом становится абсолютной копией своего знаменитого отца, а маленькая Мария окружена любовью и вниманием старших. На фото также засветились и сами звездные родители — в подборку вошли кадры их семейного отдыха.
Ранее семья Усиков рассказывала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину их дети вынуждены расти порознь: дочери живут с родителями в Украине, а сыновья переехали в Испанию.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Оксана Билозир отреагировала на слухи, которые окутывают ее личную жизнь, в интервью M1 music. В последнее время в сети активно обсуждали, что артистка собралась замуж в третий раз.
Также российская певица Лариса Долина судится с мошенниками, которым передала деньги после продажи квартиры. Долина приехала в суд на черном автомобиле в сопровождении помощников и отказалась общаться с журналистами. После заседания она скрылась через черный ход.
Вас может заинтересовать:
- Степану Гиге сделали операцию: что известно о состоянии певца
- Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным
- Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред