Шуба за миллион: жена Александра Усика ошеломила скандальной обновкой

Екатерину Усик раскритиковали за носку натурального меха.

Екатерина и Александр Усик в Буковеле / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Вы узнаете:

Екатерина Усик показалась в шубе за миллион гривен

Что возмутило украинцев в сети

Жена украинского боксера Александра Усика вместе с мужем проводит зимние праздники в Буковеле, где решила выгулять роскошную шубу из натурального меха. Снимки с семейного отдыха Екатерина Усик разместила в Instagram.

На фотографиях Александр и Екатерина наслаждались зимней прогулкой с детьми. На одном из снимков пара мило обнимается. Родителей повеселила младшая дочь Мария — она с удовольствием бегала по заснеженной поляне и исследовала мир вместе с папой-чемпионом.

Екатерина Усик в шиншилловой шубе / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"Новый год — это не про идеальные планы. Это про тепло, людей рядом, про надежду даже после сложного года. Пусть в новом году будет больше объятий, искренних разговоров, спокойных вечеров и моментов", — подписала снимки Екатерина.

Однако внимание пользователей сети привлекла не только милая семейная атмосфера, но и наряд Усик. Девушка появилась в шубе из светлого меха шиншиллы. В Threads предположили вероятную стоимость роскошного предмета гардероба. На сайте бренда цена такой шубы превышает миллион гривен.

Стоимость шубы Екатерины Усик / скрин MalaMati

Комментаторов возмутила не столько стоимость изделия, сколько использование натурального меха шиншиллы для его пошива. Пользователи высказали мнение, что убийство животных ради предметов роскоши должно остаться в прошлом. В то же время нашлись и защитники, которые отметили, что люди по-прежнему носят натуральную кожу и употребляют мясо в пищу.

Екатерина Усик с дочкой / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"Ну вот как можно поддерживать убийство таких милашкинсов, когда мир давно придумал искусственный мех?"

"Я так люблю шиншилл, они забавные, очень хрупкие веселые зверьки. Как можно содрать кожу с этого маленького беззащитного создания? Как можно носить шубу из их меха, зная, как этот мех для шубы добывается?"

"Честно говоря, не понимаю, почему вам есть до этого дело, этих животных специально разводят, как и коров, свиней, кур и других животных"

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

