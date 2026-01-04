"Надо все закончить": Цимбалюк сделал заявление про победительницу "Холостяка"

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук расстались после окончания проекта.

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надин Головчук

Тарас Цимбалюк прокомментировал отношения с победительницей "Холостяка"

Как актер расстался с Надин Головчук

Украинский актер и главный герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк откровенно рассказал про отношения с победительницей проекта Надин Головчук. В интервью Okay Eva он раскрыл причину расставания с девушкой.

Актер признался, что на проекте провел с Надин слишком мало времени. Их свидания проходили в окружении камер, а без них они смогли пообщаться только после финала "Холостяка". Цимбалюк высказал мнение, что в условиях шоу невозможно быть собой.

Кто выиграл "Холостяк 14" / скрин: instagram.com, "Холостяк"

"Мы не так много времени провели вместе. Вот реально, если посчитать по часам, то это часов 15 я провел с Надин вместе в проекте. 15 часов, понятно, что под пристальным руководством, наблюдением камер и продюсеров человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой ему тяжеловато. Мы закончили проект. У нас была общая такая, как это называют киношники, шапка, где все празднуют завершение съемок. Вот и мы просто знакомились ближе, мы разговаривали, смеялись", — вспомнил Тарас.

По словам главного героя "Холостяка", отношения с Головчук не выдержали проверки реальной жизнью. Их общение после шоу было очень ограниченным, поэтому Тарас принял решение не пытаться построить с Надин что-то серьезное.

Поцелуй Тараса Цимбалюка и Надин / фото: скрин видео

"Были переписки, они были такие альтернативные: "Привет, как твои дела?". Их было не так много. Я решил написать ей, что нет смысла тратить время друг друга и на этом надо все закончить. И мы совпали во взаимности, что действительно это абсолютно не имеет никакого смысла", — признался Цимбалюк.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

