"Надо все закончить": Цимбалюк сделал заявление про победительницу "Холостяка"

Кристина Трохимчук
4 января 2026, 13:00
108
Тарас Цимбалюк и Надин Головчук расстались после окончания проекта.
Тарас Цимбалюк и Надин Головчук расстались
Тарас Цимбалюк и Надин Головчук расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надин Головчук

Вы узнаете:

  • Тарас Цимбалюк прокомментировал отношения с победительницей "Холостяка"
  • Как актер расстался с Надин Головчук

Украинский актер и главный герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк откровенно рассказал про отношения с победительницей проекта Надин Головчук. В интервью Okay Eva он раскрыл причину расставания с девушкой.

Актер признался, что на проекте провел с Надин слишком мало времени. Их свидания проходили в окружении камер, а без них они смогли пообщаться только после финала "Холостяка". Цимбалюк высказал мнение, что в условиях шоу невозможно быть собой.

видео дня
Тарас Цымбалюк выбрал Надин
Кто выиграл "Холостяк 14" / скрин: instagram.com, "Холостяк"

"Мы не так много времени провели вместе. Вот реально, если посчитать по часам, то это часов 15 я провел с Надин вместе в проекте. 15 часов, понятно, что под пристальным руководством, наблюдением камер и продюсеров человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой ему тяжеловато. Мы закончили проект. У нас была общая такая, как это называют киношники, шапка, где все празднуют завершение съемок. Вот и мы просто знакомились ближе, мы разговаривали, смеялись", — вспомнил Тарас.

По словам главного героя "Холостяка", отношения с Головчук не выдержали проверки реальной жизнью. Их общение после шоу было очень ограниченным, поэтому Тарас принял решение не пытаться построить с Надин что-то серьезное.

Поцелуй Тараса Цымбалюка и Надин
Поцелуй Тараса Цимбалюка и Надин / фото: скрин видео

"Были переписки, они были такие альтернативные: "Привет, как твои дела?". Их было не так много. Я решил написать ей, что нет смысла тратить время друг друга и на этом надо все закончить. И мы совпали во взаимности, что действительно это абсолютно не имеет никакого смысла", — признался Цимбалюк.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная ведущая Соломия Витвицкая впервые за долгое время прокомментировала службу своего жениха Алексея Ситайло. Она резко высказалась в адрес тех, кто поставил под сомнение выполнение ее избранником боевых заданий в ВСУ.

Также краинская бизнесвумен Светлана Готочкина откровенно ответила на слухи о романе с актером и бывшим Холостяком Тарасом Цимбалюком. Светлана хочет продолжать с ним дружеское общение, однако Тарас, по ее словам, не в восторге от этой идеи.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
