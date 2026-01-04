"Несколько раз сходились": бывшая Цимбалюка раскрыла их отношения

Вы узнаете:
- Светлана Готочкина прокомментировала отношения с Тарасом Цимбалюком
- Вместе ли они сейчас
Украинская бизнесвумен Светлана Готочкина откровенно ответила на слухи о романе с актером и бывшим Холостяком Тарасом Цимбалюком в Instagram. Зрители романтического реалити давно подозревали, что их отношения продолжались даже во время проекта.
Светлана решила развеять слухи и откровенно призналась, что они с Тарасом несколько раз возобновляли отношения в этом году. Несмотря на стремление пары быть вместе, их союз не прошел проверку на прочность — в конце концов они окончательно расстались.
"Да, несколько раз за этот год мы сходились и расходились, но в конце концов поняли, что только тратим время друг на друга и лучше нам идти отдельно по жизни", — рассказала Готочкина.
Бизнесвумен также сообщила, что осталась с актером в хороших отношениях. Более того, Светлана хочет продолжать с ним дружеское общение, однако Тарас, по ее словам, не в восторге от этой идеи.
"Я к Тарасу прекрасно отношусь, люблю его как человека, у нас дружеские отношения (ну, вернее, мне бы хотелось с ним дружить, а он пока не сильно со мной дружит), но, думаю, это все дело времени", — намекнула девушка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известный певец и лидер группы Måneskin Дамиано Давид решился на важный шаг в личной жизни. Артист сообщил, что сделал предложение своей девушке, американской актрисе и певице Дав Кэмерон.
Также актриса Наталка Денисенко неожиданно заговорила о свадьбе. После скандального развода с актером Андреем Фединчиком Наталка Денисенко начала встречаться с бизнесменом и моделью Юрием Савранским. Оказалось, что актриса собирается замуж.
Вас может заинтересовать:
- Неузнаваемого Микки Рурка засняли на пороге собственного дома
- Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах
- Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред