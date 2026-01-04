"Несколько раз сходились": бывшая Цимбалюка раскрыла их отношения

Светлана Готочкина ответилана слухи о воссоединении пары.

Светлана Готочкина - отношения с Тарасом Цимбалюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Готочкина

Светлана Готочкина прокомментировала отношения с Тарасом Цимбалюком

Вместе ли они сейчас

Украинская бизнесвумен Светлана Готочкина откровенно ответила на слухи о романе с актером и бывшим Холостяком Тарасом Цимбалюком в Instagram. Зрители романтического реалити давно подозревали, что их отношения продолжались даже во время проекта.

Светлана решила развеять слухи и откровенно призналась, что они с Тарасом несколько раз возобновляли отношения в этом году. Несмотря на стремление пары быть вместе, их союз не прошел проверку на прочность — в конце концов они окончательно расстались.

Светлана Готочкина - встречается ли с Тарасом Цимбалюком / фото: instagram.com, Светлана Готочкина

"Да, несколько раз за этот год мы сходились и расходились, но в конце концов поняли, что только тратим время друг на друга и лучше нам идти отдельно по жизни", — рассказала Готочкина.

Бизнесвумен также сообщила, что осталась с актером в хороших отношениях. Более того, Светлана хочет продолжать с ним дружеское общение, однако Тарас, по ее словам, не в восторге от этой идеи.

Тарас Цимбалюк - личная жизнь/ фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Я к Тарасу прекрасно отношусь, люблю его как человека, у нас дружеские отношения (ну, вернее, мне бы хотелось с ним дружить, а он пока не сильно со мной дружит), но, думаю, это все дело времени", — намекнула девушка.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

