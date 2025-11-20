Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

Певица прокомментировала слухи о свадьбе.

Украинская певица Оксана Билозир отреагировала на слухи, которые окутывают ее личную жизнь, в интервью M1 music. В последнее время в сети активно обсуждали, что артистка собралась замуж в третий раз.

Ведущие программы спросили у Оксаны, правда ли она снова собирается под венец. Валерия Товстолес решила выманить у певицы прямо поздравив с предстоящей свадьбой.

"Хочется сразу вас поздравить, во-первых, со свадьбой. Или вы не выходите замуж?", — спросила ведущая.

Оксана Билозир - отношения / фото: instagram.com, Оксана Билозир

Артистка с юмором отреагировала на провокационный вопрос. Она отметила, что слухи о ее личной жизни уже доходят до нее через знакомых.

"Ой, слушайте, вы накаркаете, что же вы со всех сторон... Мне вчера рассказывали, что меня уже без моего участия женили", — рассмеялась Билозир.

Ведущий Андрей Черновол предположил, что является причиной повышенного внимания к отношениям певицы. По его мнению, Оксану часто можно заметить в компании статусных мужчин.

"Подожди, вы еще не видели", — загадочно отметила артистка.

Оксана Билозир - интервью / фото: instagram.com, Оксана Билозир

Оксана Билозир — личная жизнь

Первым мужем певицы был композитор и музыкант Любомир Дроздовский, в этом браке родился сын Андрей. Вторым избранником певицы стал музыкант, режиссер, а впоследствии Народный артист Украины и бывший министр культуры Роман Зиновьевич Билозир. Во втором браке у нее родился сын Ярослав. Оксана и Роман были женаты более 30 лет, однако в 2022 году стало известно, что их отношения закончились разводом.

