Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

Элина Чигис
2 декабря 2025, 09:33
107
Тополи решили не следить друг за другом.
Елена Тополя, Тарас Тополя
Елена Тополя и Тарас Тополя разводятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

  • Супруги Тополи объявили о разводе
  • Что они сделали после этого

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и певица Елена Тополя, которые сообщили о разводе, отписались друг от друга в соцсетях.

Вчера, 1 декабря, артисты отметили, что приняли решение о разводе вместе и это решение было взвешенным.

видео дня

"С ответственностью и любовью к нашим деткам мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные страницы жизни уже не как муж и жена, но как партнеры по воспитанию детей. Все имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заранее, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям", - написано в публикации супругов.

Сообщение о разводе Тараса и Елены
Сообщение о разводе Тараса и Елены / фото: скрин instagram.com, Тарас Тополя

Знаменитости не назвали причину разрыва, но ранее они говорили о кризисах в браке.

"У нас не все идеально, потому что это жизнь. Я не знаю такой семьи, чтобы не было ссор, разных взглядов на что-то. Разные моменты бывают. Но мы проходим. И мы проходим достаточно сложные моменты, я могу сказать, никто никогда не готовится к чему-то и все это происходит внезапно, спонтанно, но у нас есть чувства", – ранее говорила Елена.

Тарас и Елена Тополи с детьми
Тарас и Елена Тополи с детьми / фото: instagram.com, Елена Тополя

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, показала фото с мамой и дочерью. На своей странице в соцсетях Лорак поздравила всех с Днем матери.

А также певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, рассказал об обиде на Аллу Пугачеву. Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев ожидал, что артистка лично разберется с ним.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Alyosha Тарас Тополя новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской области

Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской области

10:38Война
ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:46Мир
РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Китайский гороскоп на сегодня 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Последние новости

10:48

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

10:40

Под угрозой — большие города: к 2100 году под воду может уйти часть Украины

10:38

Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской областиФото

10:22

"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

10:07

Пять самых умных знаков зодиака: кто обладает природной гениальностью

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
09:59

Гороскоп на завтра 3 декабря: Львам - непростые моменты, Водолеям - интересный вечер

09:46

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:33

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

09:22

Это не переговоры о мире: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

Реклама
09:15

"Решила сообщить": Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

08:49

Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPTВидео

08:47

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:30

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

08:12

Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

08:00

Опасные игры США: раздел Украины могут узаконить на десятилетиямнение

07:57

Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗВидео

07:17

Трамп направил в РФ нетипичную команду переговорщиков: каких результатов ждать

06:10

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путинамнение

05:57

"Орали на меня": на онкобольную Симоньян вызверились медработники

Реклама
05:24

Как отмыть деревянную кухонную доску от грязи и неприятного запаха - лайфхак

04:30

Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

04:03

Не рискуйте удачей: что нельзя ставить на праздничный стол в год Огненного Коня

03:30

Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-йВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика у источника с водой за 19 с

02:26

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

02:19

Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

02:12

Игривая Тоня Матвиенко показала редкую романтику с мужем

01:54

Как сделать, чтобы батареи лучше грели: эксперты назвали неожиданное решение

01:30

После слухов о смерти: что сейчас происходит с Брижит Бардо на самом деле

01:03

Герасимов отчитался об "успехах" на фронте: в Генштабе ВСУ ответили

00:08

Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль украинской границы: какие области под угрозой

00:01

"Золотое правило" для дизельных авто: как простая привычка способна сохранить двигатель

01 декабря, понедельник
23:55

Жених Леси Никитюк показал "закулисье" жизни с ведущей

23:15

Жир исчезнет за считанные минуты: эксперт объяснил, как легко очистить стеклянную дверцу духовки

23:10

"Много переменных факторов": у Трампа сделали заявления о переговорах с Украиной

22:53

Способны служить десятилетиями: ТОП-5 лучших дешевых авто со вторичного рынка Украины

22:03

Ситуация критическая: DeepState раскрыл детали боев за ключевые города Донетчины

20:49

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчиВидео

20:44

В Покровске появилась новая "смертельная зона": военный описал, что там происходит

Реклама
20:27

"Все проиграл": легенда киевского "Динамо" рассказал, почему его арестовали в Польше

20:12

Дело "Мидас": Миндичу заочно избрали меру пресечения

19:46

"Сейчас мне интересен только один человек": Усик назвал приоритетного соперника

19:43

База запуска "Шахедов" взлетела в воздух: ССО провели успешную операциюВидео

19:39

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

19:37

Снег, дожди и туман: в каких регионах будет мряка и мороз

19:36

"Спасибо тебе. Увидимся": на войне погиб экс-режиссер "Орла и Решки"

19:35

Ноги будут теплыми даже в лютые морозы: простой трюк с обувью, который работает

19:25

"Есть достойные люди": Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента

19:10

Потери оккупантов за ноябрь: неутешительная статистикамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять