Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

Тополи решили не следить друг за другом.

Елена Тополя и Тарас Тополя разводятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Супруги Тополи объявили о разводе

Что они сделали после этого

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и певица Елена Тополя, которые сообщили о разводе, отписались друг от друга в соцсетях.

Вчера, 1 декабря, артисты отметили, что приняли решение о разводе вместе и это решение было взвешенным.

"С ответственностью и любовью к нашим деткам мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные страницы жизни уже не как муж и жена, но как партнеры по воспитанию детей. Все имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заранее, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям", - написано в публикации супругов.

Сообщение о разводе Тараса и Елены / фото: скрин instagram.com, Тарас Тополя

Знаменитости не назвали причину разрыва, но ранее они говорили о кризисах в браке.

"У нас не все идеально, потому что это жизнь. Я не знаю такой семьи, чтобы не было ссор, разных взглядов на что-то. Разные моменты бывают. Но мы проходим. И мы проходим достаточно сложные моменты, я могу сказать, никто никогда не готовится к чему-то и все это происходит внезапно, спонтанно, но у нас есть чувства", – ранее говорила Елена.

Тарас и Елена Тополи с детьми / фото: instagram.com, Елена Тополя

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

