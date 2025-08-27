Денег не взял: Тополя рассказал, какую услугу ему оказал Зеленский

Тарас Тополя вспомнил о знаковой встрече с президентом Украины.

Владимир Зеленский, Тарас Тополя - встреча / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас Тополя рассказал об интересном эпизоде, который произошел во время его сотрудничества с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они пересеклись еще до начала политической карьеры Зеленского во время съемок клипа на песню "Лего", сообщает OBOZ.UA.

Певец рассказал, что был поражен профессионализмом Владимира Зеленского как актера.

"Для меня приятным удивлением стало, что он, прибыв на площадку, буквально за несколько минут включился в работу: понял, что и как нужно выполнять, и воплотил все безупречно. Надел мой костюм и точно повторил все, что я делал в кадре, - такова была задумка сценаристов: перевоплощение друг в друга", - рассказал Тополя.

Владимир Зеленский, Тарас Тополя на Украинском молодежном форуме / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" отметил, что Зеленский участвовал в съемках клипа бесплатно. Дело в том, что песня "Лего" стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она", в котором снимался будущий президент Украины.

"Гонорар? Нет, он снимался бесплатно. Это было взаимное сотрудничество в рамках продвижения фильма", - отметил певец.

Также Тарас Тополя отметил, что даже во время полномасштабной войны имеет возможность видеться с президентом Украины. В частности, он вспомнил о самой эмоциональной встрече с ним после боевого задания.

Тарас Тополя, Ярослав Пилунский - служба в ВСУ / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Я был очень уставший, но приехал, в полной экипировке. И оказалось, что именно там Владимир Александрович проводил совещание с харьковскими военными. Мы поздоровались, пообщались - очень искренне и эмоционально. Это было лето 2022 года", - рассказал певец.

Тополь отметил, что имеет возможность общаться с президентом, однако не злоупотребляет ею. Певец объяснил, что обращаться со своими вопросами, когда решается судьба страны, нецелесообразно.

Кто такой Тарас Тополя? Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитела, с которой выпустил 7 альбомов. В феврале 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика в течение 7 месяцев.

