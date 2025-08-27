Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Денег не взял: Тополя рассказал, какую услугу ему оказал Зеленский

Кристина Трохимчук
27 августа 2025, 18:15
145
Тарас Тополя вспомнил о знаковой встрече с президентом Украины.
Владимир Зеленский, Тарас Тополя
Владимир Зеленский, Тарас Тополя - встреча / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Вы узнаете:

  • Как Владимир Зеленский принял участие в клипе Тараса Тополи
  • Почему Зеленский не получил гонорар

Тарас Тополя рассказал об интересном эпизоде, который произошел во время его сотрудничества с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они пересеклись еще до начала политической карьеры Зеленского во время съемок клипа на песню "Лего", сообщает OBOZ.UA.

Певец рассказал, что был поражен профессионализмом Владимира Зеленского как актера.

видео дня

"Для меня приятным удивлением стало, что он, прибыв на площадку, буквально за несколько минут включился в работу: понял, что и как нужно выполнять, и воплотил все безупречно. Надел мой костюм и точно повторил все, что я делал в кадре, - такова была задумка сценаристов: перевоплощение друг в друга", - рассказал Тополя.

Владимир Зеленский, Тарас Тополя
Владимир Зеленский, Тарас Тополя на Украинском молодежном форуме / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" отметил, что Зеленский участвовал в съемках клипа бесплатно. Дело в том, что песня "Лего" стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она", в котором снимался будущий президент Украины.

"Гонорар? Нет, он снимался бесплатно. Это было взаимное сотрудничество в рамках продвижения фильма", - отметил певец.

Также Тарас Тополя отметил, что даже во время полномасштабной войны имеет возможность видеться с президентом Украины. В частности, он вспомнил о самой эмоциональной встрече с ним после боевого задания.

Тарас Тополя, Ярослав Пилунский
Тарас Тополя, Ярослав Пилунский - служба в ВСУ / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Я был очень уставший, но приехал, в полной экипировке. И оказалось, что именно там Владимир Александрович проводил совещание с харьковскими военными. Мы поздоровались, пообщались - очень искренне и эмоционально. Это было лето 2022 года", - рассказал певец.

Тополь отметил, что имеет возможность общаться с президентом, однако не злоупотребляет ею. Певец объяснил, что обращаться со своими вопросами, когда решается судьба страны, нецелесообразно.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса:

Ранее Главред сообщал, что Тарас Тополя решил "помочь" народному депутату и в ответ на ее обвинения объявил сбор на психиатра. Украинцы присоединились к инициативе и собрали кругленькую сумму. Певец рассказал, на что будут потрачены деньги.

Также певица Юлия Юрина заявила о разрыве со своим мужем. Объявление бывшая солистка группы YUKO сделала в своих социальных сетях. Несмотря на это, певица оставила интригу относительно причин разрыва 10-летних отношений.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Тарас Тополя?

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитела, с которой выпустил 7 альбомов. В феврале 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика в течение 7 месяцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Тарас Тополя новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

19:23Экономика
Пока США мечтают о завершении войны в 2025 году, Путин готовит новый удар

Пока США мечтают о завершении войны в 2025 году, Путин готовит новый удар

19:10Мнения
Украина может победы Россию в войне - бойцы ГУР назвали единственный метод

Украина может победы Россию в войне - бойцы ГУР назвали единственный метод

18:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Последние новости

19:23

Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

19:11

Путин готовит ловушку на встречу с Зеленским - чем закончатся переговорыВидео

19:10

Пока США мечтают о завершении войны в 2025 году, Путин готовит новый удармнение

18:55

Дадут урожай уже через месяц: что можно посеять или посадить в сентябреВидео

18:37

Экс-жена футболиста Пятова похвасталась идеальным мужчиной

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
18:33

Почему коты так любят пить воду из крана: интересное объяснение ветеринара

18:25

Украина может победы Россию в войне - бойцы ГУР назвали единственный метод

18:15

Денег не взял: Тополя рассказал, какую услугу ему оказал Зеленский

17:52

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

Реклама
17:51

"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

17:45

Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

17:37

Каленюк из ЦБК называет наших воинов "московскими гнидами", а сама скрывает мужа от мобилизации, – военный

17:28

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

17:24

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:14

Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

16:55

Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

16:52

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

16:49

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

16:42

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

Реклама
16:41

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

15:31

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужемВидео

15:29

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

15:22

Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

15:03

Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

14:59

Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

14:56

В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогнозВидео

14:52

"Супермен" - новый фильм о легендарном супергерое доступен на Киевстар ТВ

14:44

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

14:42

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

Реклама
13:57

Переговоры с РФ: Зеленский сделал резкое заявление и назвал главное условие

13:57

При встрече лучше бежать: названа опасная и ядовитая рыба, которая живет в УкраинеВидео

13:38

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решениеВидео

12:58

Обколотые: предательниц Лорак и Асти высмеяли в России

12:58

На глазах жены: Усик устроил дикие танцы с ДорофеевойВидео

12:49

Подрыв и мощный пожар: СМИ раскрыли детали взрыва на нефтепроводе в РФ

12:47

"При Порошенко Путин заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к её подрыву" – военный

12:46

"Путин готовит ловушку": Фесенко объяснил, почему отказ Киева от территорий - не главноеВидео

12:38

Тейлор Свифт впервые выходит замуж - кто жених и сколько стоит обручальное кольцо

12:20

Перцовыми баллончиками: команда психованной Аллегровой как могла, разгоняла прессуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять