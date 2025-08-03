"Они на меня плюют": Иво Бобул раскритиковал творчество Пивоварова и Тополи

Журналистка предложила Бобулу назвать, кто, по его мнению, лучший украинский артист.

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Иво Бобул раскритиковал творчество Пивоварова и Тополи / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ivo.bobul.94, facebook.com/pivovarovofficial, instagram.com/tarastopolia

Что сказал Иво Бобул:

У Артема Пивоварова и Тараса Тополи нет репертуара

Иво Бобул не собирается делать рекламу кому-либо из артистов

Украинский певец Иво Бобул уверен, что самое главное для певца – иметь репертуар. А у современных украинских артистов, в частности Артема Пивоварова и Тараса Тополи, нет репертуара. Об этом он сказал на канале ICTV2.

Журналистка предложила Бобулу назвать, кто, по его мнению, лучший украинский артист – Артем Пивоваров или Тарас Тополя.

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"А вы спросите у них обо мне. Они вам что-нибудь расскажут? Ну, понимаете, – и то, и то – они молодые, у них гонки идут по вертикали", - отметил певец.

Ведущая программы возразила Бобулу и отметила, что Тополя на сцене уже более 17 лет.

"Это еще ничего не говорит. У них нет репертуара. Те песни, которые они поют, пусть они не обижаются, я их люблю, уважаю, потому что они музыканты, – у многих нет репертуара. А репертуар – это все", – добавил артист.

В конце программы он объяснил, что не собирается делать рекламу кому-либо из артистов.

"А может, они на меня плюют. У артистов друзей нет, есть только приятели", – считает Бобул.

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Кто такой Иво Бобул? Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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