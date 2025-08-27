Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

Вы узнаете:
- Юлия Юрина обратилась к поклонникам
- Что она рассказала о разводе с мужем
Бывшая солистка группы YUKO – певица Юлия Юрина – сообщила, что развелась с мужем Владиславом Байдуном.
На своей странице в Threads Юлина рассказала, что официально развелась вчера, 26 августа, и даже показала свидетельство о расторжении брака. Отметим, пара была жената более десяти лет.
"Я была 10 лет в браке, мы очень ласково разошлись, норм общаемся, подали на развод, получили свидетельство о расторжении брака", - сообщила Юрина.
Пока неизвестно, почему супруги развелись, но певица призналась, что осталась с Владиславом в хороших отношениях, без скандалов.
Позиция Юлии Юриной
Певица родом из РФ, но еще с 2012 года находится в Украине и осуждает террористическое вторжение России в Украину. Также она дает благотворительные концерты в помощь ВСУ и пытается получить украинское гражданство.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.
А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.
Вас может заинтересовать:
- "Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару
- Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали
- "Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред