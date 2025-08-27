Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

Юлия Юрина рассказала некоторые подробности развода.

https://stars.glavred.info/izvestnaya-ukrainskaya-pevica-razvelas-s-muzhem-posle-desyati-let-braka-detali-10693136.html Ссылка скопирована

Юлия Юрина - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Юрина

Вы узнаете:

Юлия Юрина обратилась к поклонникам

Что она рассказала о разводе с мужем

Бывшая солистка группы YUKO – певица Юлия Юрина – сообщила, что развелась с мужем Владиславом Байдуном.

На своей странице в Threads Юлина рассказала, что официально развелась вчера, 26 августа, и даже показала свидетельство о расторжении брака. Отметим, пара была жената более десяти лет.

видео дня

"Я была 10 лет в браке, мы очень ласково разошлись, норм общаемся, подали на развод, получили свидетельство о расторжении брака", - сообщила Юрина.

Юлия Юрина о разводе / фото: скрин threads.com, Юлия Юрина

Пока неизвестно, почему супруги развелись, но певица призналась, что осталась с Владиславом в хороших отношениях, без скандалов.

Юлия Юрина развелась / фото: threads.com, Юлия Юрина

Позиция Юлии Юриной

Певица родом из РФ, но еще с 2012 года находится в Украине и осуждает террористическое вторжение России в Украину. Также она дает благотворительные концерты в помощь ВСУ и пытается получить украинское гражданство.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред