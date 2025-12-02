"За свое свинство": Игорь Кондратюк "попустил" Виталия Козловского

Игорь Кондратюк не интересуется жизнью Виталия Козловского.

Игорь Кондратюк не обращает внимания на Виталия Козловского / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский, Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк высказался о Виталии Козловском

Как он отреагировал на оскорбления со стороны певца

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк ответил на недавние оскорбления певца Виталия Козловского.

Отметим, ранее Козловский в прямом эфире обратился к своему бывшему продюсеру и назвал его "старым очкариком ".

В интервью Славе Демину продюсер сказал, что артист себя повел неправильно.

"Нельзя говорить на человека ни "очкарик", ни "старик". Это просто некультурно. Поэтому то, что говорит Козловский, это все немножко безразлично. Ты же не веришь мне, когда я тебе говорил еще два года назад, что с 2012 года я, по сути, на Козловского "забил", и все, что происходило, происходило потому, что он должен был понести какое-то наказание за свое свинство. И все", - заявил Кондратюк.

Виталий Козловский о Кондратюке / фото: скрин instagram.com/scena_ua/

Конфликт Виталия Козловского и Игоря Кондратюка

Между певцом и продюсером произошел юридический и публичный конфликт после того, как Козловский заявил, что хочет работать самостоятельно, без помощи Игоря. Виталий не выполнил условия договора, после чего Кондратюк подал на него в суд и певец выплатил ему значительную сумму компенсации.

Виталий Козловский / Инфографика: Главред

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

