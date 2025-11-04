Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским

Наталья Могилевская назвала Виталия Козловского "мачо".

Наталья Могилевская попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская провела большой концерт

В какую ситуацию она попала с Виталием Козловским

Украинская известная певица Наталья Могилевская высказалась о страстном поцелуе на сцене с Виталием Козловским.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько отрывков с концерта, на котором произошел скандальный поцелуй и подчеркнула, что муж ее дома "накажет".

"Так сделать мог только Козловский. Он всегда был мачо, который на сцене забывает обо всем на свете. И как мы теперь, Виталик, будем оправдываться дома? Меня ждет минимум 50 отжиманий", - написала Могилевская.

Наталья Могилевская с Виталием Козловским / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Также она вспомнила начало сотрудничества с Виталием еще на популярном когда-то шоу "Шанс".

"Я очень благодарна тебе за наш с Кузьмой первый опыт обучения, преподавания и моей помощи молодым, талантливым артистам. Потому что я хотела бы делать это всю жизнь. Потому что когда-то мне помог Рыбчинский. Без связей, без денег. Он привез меня на Славянский Базар. У него не было никакого смысла это делать, он просто был увлечен талантом. Так же мы с Кузьмой были восхищены твоим талантом", - подытожила певица.

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

