Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским

Украинская известная певица Наталья Могилевская высказалась о страстном поцелуе на сцене с Виталием Козловским.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько отрывков с концерта, на котором произошел скандальный поцелуй и подчеркнула, что муж ее дома "накажет".
"Так сделать мог только Козловский. Он всегда был мачо, который на сцене забывает обо всем на свете. И как мы теперь, Виталик, будем оправдываться дома? Меня ждет минимум 50 отжиманий", - написала Могилевская.
Также она вспомнила начало сотрудничества с Виталием еще на популярном когда-то шоу "Шанс".
"Я очень благодарна тебе за наш с Кузьмой первый опыт обучения, преподавания и моей помощи молодым, талантливым артистам. Потому что я хотела бы делать это всю жизнь. Потому что когда-то мне помог Рыбчинский. Без связей, без денег. Он привез меня на Славянский Базар. У него не было никакого смысла это делать, он просто был увлечен талантом. Так же мы с Кузьмой были восхищены твоим талантом", - подытожила певица.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
