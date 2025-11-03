Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил Сеть

Вкратце:
- Наталья Могилевская во время своего концерта поцеловалась с Виталием Козловским
- Этот поступок вызвал споры и бурное обсуждение в Сети
Первого и второго ноября во Дворце "Украина" состоялись юбилейные концерты украинской певицы и музыкального продюсера Натальи Могилевской. Среди приглашенных звезд, с которыми дива выступали на сцене, был Виталий Козловский.
Могилевская исполняла с ним песню "Відправила Message". Романтическая история лирических героев трека настолько вдохновила артистов, что они страстно поцеловали друг друга в губы прямо на сцене. Видео поцелуя быстро разлетелось по Сети.
В комментариях к ролику мнения поклонников разделились: одни считают такое проявление эмоций излишним и неуместным, тем более что Могилевская и Козловский в блогах нередко транслируют свою удовлетворенность семейной жизнью; другие отмечают, что поцелуй Натальи и Виталия, как театральный прием, добавил номеру зрелищности, и в этом нет ничего пошлого или неправильного.
Смотрите видео поцелуя Натальи Могилевской и Виталия Козловского:
Ранее Главред рассказывал, что машину Филиппа Коляденко разбили в Киеве. По предположениям музыканта этот акт вандализма произошел из-за его недавнего выступления.
Также украинский шоумен Андрей Бедняков высказался о воссоединении с актрисой Настей Короткой. Пара в разводе с осени 2024 года. Бедняков признался, что разрыв отношений тогда стал для него шоком.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
