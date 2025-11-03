Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил Сеть

Анна Подгорная
3 ноября 2025, 15:48
86
Наталья Могилевская не сдержала эмоции на сцене.
Наталья Могилевская, Виталий Козловский
Поцелуй Могилевской и Козловского - певцы проявили страсть на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вкратце:

  • Наталья Могилевская во время своего концерта поцеловалась с Виталием Козловским
  • Этот поступок вызвал споры и бурное обсуждение в Сети

Первого и второго ноября во Дворце "Украина" состоялись юбилейные концерты украинской певицы и музыкального продюсера Натальи Могилевской. Среди приглашенных звезд, с которыми дива выступали на сцене, был Виталий Козловский.

Могилевская исполняла с ним песню "Відправила Message". Романтическая история лирических героев трека настолько вдохновила артистов, что они страстно поцеловали друг друга в губы прямо на сцене. Видео поцелуя быстро разлетелось по Сети.

В комментариях к ролику мнения поклонников разделились: одни считают такое проявление эмоций излишним и неуместным, тем более что Могилевская и Козловский в блогах нередко транслируют свою удовлетворенность семейной жизнью; другие отмечают, что поцелуй Натальи и Виталия, как театральный прием, добавил номеру зрелищности, и в этом нет ничего пошлого или неправильного.

Смотрите видео поцелуя Натальи Могилевской и Виталия Козловского:

Поцелуй Натальи Могилевской и Виталия Козловского
Поцелуй Могилевской и Козловского - певцы проявили страсть на сцене / Скриншот TikTok
Поцелуй Натальи Могилевской и Виталия Козловского
Поцелуй Могилевской и Козловского - певцы проявили страсть на сцене / Скриншот TikTok

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что машину Филиппа Коляденко разбили в Киеве. По предположениям музыканта этот акт вандализма произошел из-за его недавнего выступления.

Также украинский шоумен Андрей Бедняков высказался о воссоединении с актрисой Настей Короткой. Пара в разводе с осени 2024 года. Бедняков признался, что разрыв отношений тогда стал для него шоком.

Читайте также:

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Наталья Могилевская Виталий Козловский новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

16:48Украина
Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

16:36Экономика
Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

16:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Последние новости

16:56

Причина, о которой знают единицы: зачем белить деревья осенью

16:55

Евровидение 2026: три страны-соседи Украины объявили о возвращении на конкурсВидео

16:48

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

16:38

Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операцииВидео

16:36

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и СиПаралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си
16:29

Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

16:08

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

15:49

"Взлетит" ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

15:48

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил СетьВидео

Реклама
15:43

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

15:33

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

15:29

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналистаВидео

15:17

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

14:58

Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

14:52

Утраченные библейские тексты: что на самом деле рассказывают Кумранские рукописи

14:32

Россиян "стирают в порошок": ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск

14:26

Не будет погрешности: как правильно взвешивать продукты на весах

14:15

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

14:03

Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат "Оливье" по-новому

13:56

Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow – Bloomberg

Реклама
13:55

Морозы и дожди сорвут "бабье лето" - когда в Украину придет резкое похолодание

13:49

"Сколько можно плакать" звезда Женского квартала эмоционально ответила на хейт

13:48

Ценники внезапно изменили: в Украине безумно подорожали ранее доступные продукты

13:47

Неизвестный лайфхак СССР: зачем эмалированной посуде делали черный ободок

13:33

"Оккупировали" многие деревья: в Киеве заметили необычных насекомых

13:32

"Мы не можем подавить такие Шахеды": "Флеш" сделал неожиданное заявление

13:27

Экс-ведущий "Орла и Решки" во второй раз станет отцом - детали

13:25

"Открыто говорю": путинист Глушко рассказал все про измены Наташе Королевой

13:09

"Не мог отказаться от веры": Виктор Павлик сделал последнюю услугу умершему сыну

12:54

Мужчин в розыске можно забронировать: Зеленский подписал закон

12:46

Над Украиной взойдет "бобровая" Луна: когда ждать самое большое суперлуние 2025

12:40

Точно не "под открытым небом" - как правильно сказать на украинскомВидео

12:39

"Никак не уймется": что происходит с женой молчуна Игоря Николаева

12:28

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска

12:26

Украина может "влупить" по Уренгою и "Силе Сибири": прогноз ударов вглубь РФ

12:03

Киров и Петровский: почему эти области до сих пор так называются

11:47

"Любой взвоет": предательница Тодоренко уничтожила свой брак

11:47

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

11:44

Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

11:34

"Дочке еще не сказали": известный актер сообщил о разводе с женой

Реклама
11:33

Накипь исчезает на глазах: раскрыт секрет мгновенной очистки чайника без усилийВидео

11:12

Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети

10:58

Трамп объяснил, почему у него не получается остановить Путина в УкраинеВидео

10:58

В Украине временно отменили графики: когда снова начнут выключать свет

10:54

"Я действительно счастлив": Сасанчин слился в поцелуе с новой возлюбленной

10:48

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:45

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

10:36

Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

10:31

"Покупайте все, что есть": Вучич не против продать ЕС боеприпасы для Украины

09:47

Властные, жестокие и не хотят отношений: 5 мифов об Овнах, в которые все верят

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять