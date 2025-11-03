Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил Сеть

Наталья Могилевская не сдержала эмоции на сцене.

Поцелуй Могилевской и Козловского - певцы проявили страсть на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Первого и второго ноября во Дворце "Украина" состоялись юбилейные концерты украинской певицы и музыкального продюсера Натальи Могилевской. Среди приглашенных звезд, с которыми дива выступали на сцене, был Виталий Козловский.

Могилевская исполняла с ним песню "Відправила Message". Романтическая история лирических героев трека настолько вдохновила артистов, что они страстно поцеловали друг друга в губы прямо на сцене. Видео поцелуя быстро разлетелось по Сети.

В комментариях к ролику мнения поклонников разделились: одни считают такое проявление эмоций излишним и неуместным, тем более что Могилевская и Козловский в блогах нередко транслируют свою удовлетворенность семейной жизнью; другие отмечают, что поцелуй Натальи и Виталия, как театральный прием, добавил номеру зрелищности, и в этом нет ничего пошлого или неправильного.

Смотрите видео поцелуя Натальи Могилевской и Виталия Козловского:

Поцелуй Могилевской и Козловского - певцы проявили страсть на сцене / Скриншот TikTok

Поцелуй Могилевской и Козловского - певцы проявили страсть на сцене / Скриншот TikTok

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

