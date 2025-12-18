Боксер-Минни Маус: Усик умилил танцем на утреннике 1,5-летней дочери

Екатерина Усик поделилась семейным моментом.

Александр Усик с дочкой Марией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Вы узнаете:

Александр Усик появился на утреннике дочери Марии

Как выглядел боксер

Украинский боксер Александр Усик посетил новогодний утренник своей младшей дочери Марии, которой всего полтора года. Трогательными кадрами поделилась жена чемпиона Екатерина Усик в Instagram.

Для маленькой Марии родители подобрали милый образ из черного танцевального костюмчика и пышной красной юбки с пайетками. Боксер, который предпочел расслабленный образ, все-таки не остался без нотки праздника. Его голову украсил черный обруч с ушками Минни Маус и красным бантиком — в тон праздничному наряду дочки.

Александр Усик - танец с дочкой / скрин из видео

"Первый новогодний праздник", — подписала умилительное видео Екатерина.

Усик ответственно подошел к родительским обязанностям во время утренника. Александр, который ростом практически сравнялся с новогодней елкой, выделялся среди толпы детишек и педагогов и развлекал Марию, звеня колокольчиком. Именно он поддерживал маленькую дочку во время активностей, привлекал внимание, чтобы она не испытывала стресс, и дарил много теплых объятий.

Александр Усик - семья / скрин из видео

"Было по разному", — пошутила жена Усика, показав весь спектр эмоций Марии за вечер.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

