В семье Софии Ротару двойное пополнение: как назвали близнецов

Племянница Софии Ротару рассекретила имена сыновей.

Племянница Софии Ротару родила близнецов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, facebook.com, Черновицкий областной перинатальный центр

Sonya Kay опубликовала фото с сыновьями

Как назвали маленьких родственников Ротару

В семье легендарной украинской артистки Софии Ротару произошло пополнение — певица Sonya Kay (настоящее имя София Хлябич) родила мальчиков-близнецов. В Instagram девушка раскрыла, как назвала малышей.

Дети племянницы Софии Ротару провели два месяца в палатах интенсивной терапии Черновицкого областного перинатального центра. Сыновья Софии Хлябич родились раньше срока и с недостаточным весом, поэтому врачам пришлось бороться за их жизнь и здоровье.

Племянница Софии Ротару с детьми / фото: facebook.com, Черновицкий областной перинатальный центр

"Позади остались отделения интенсивной терапии и постинтенсивного ухода, множество консультаций с ведущими неонатологами страны, бессонные ночи и изнурительные дни лечения. Сегодня супруги впервые переступили порог родного дома вчетвером", — написали тогда медики.

Седьмого декабря счастливую мать и близнецов выписали из больницы. София Хлябич не стала скрывать своего счастья и опубликовала в соцсетях фотографию с прогулки вместе с детьми в зоне отдыха. Мама появилась с двумя колясками и стаканчиком кофе, показывая, что все испытания остались позади. Также она раскрыла имена своих сыновей.

София Хлябич раскрыла имена детей / фото: instagram.com, sonyakayofficial

"С нашими маленькими котиками. Кристиан и Даниэль", — написала София.

София Ротару / инфографика: Главред

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

