"Перенесла операцию": Бужинская обеспокоила фотографией из интенсивной терапии

Певица Екатерина Бужинская рассказала про перенесенную операцию.

Екатерина Бужинская - операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Украинская певица Екатерина Бужинская обратилась к своим поклонникам из больницы, в которой находилась уже более месяца. Артистка выложила в Instagram фотографии из отделения интенсивной терапии и рассказала, что с ней произошло.

Напомним, что Бужинская попала в медучреждение из-за травмы глаза. Певица часто использовала контактные линзы в туре, что привело к травматизации органа, к которой присоединилась инфекция. Из-за осложнений исполнительнице пришлось лечь на операцию.

Екатерина Бужинская в интенсивной терапии / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Контактная линза вызвала серьезную травму глаза, что привело к инфекции. Поэтому я временно не имею возможности выступать, работать и, признаюсь честно, чувствую себя непросто. Я перенесла операцию, мое состояние стабильное. Впереди путь лечения и восстановления, который я шаг за шагом прохожу с надеждой и терпением", — написала Екатерина.

Артистка сообщила поклонникам, что из-за проблем со здоровьем пока не сможет выступать, и попросила ее понять и поддержать.

"Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и уважением и, если у вас есть возможность, помолиться за мое здоровье. Я искренне верю, что в жизни все имеет свой смысл, а каждый поступок — свои последствия. Господь все видит, и каждому воздается по справедливости", — высказалась она.

Екатерина Бужинская в больнице / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Екатерина также пообещала восстанавливаться быстрее и поблагодарила своих фанатов за поддержку.

"Я обязательно вернусь. Благодарю каждого из вас за поддержку, тепло, молитвы и добрые слова. Они для меня сейчас очень важны. А желающим мне зла хочу напомнить — Господь все видит, и бумеранг всегда возвращается", — напомнила Бужинская.

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

