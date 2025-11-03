"Чувствовал, что что-то будет": Бедняков высказался о воссоединении с Короткой

Кратко:
- Андрей Бедняков и Настя Короткая развелись больше года назад
- Шоумен признался, возможно ли возобновление отношений
Андрей Бедняков и Настя Короткая осенью 2024 года ошарашили поклонников - они приняли решение развестись после 16 лет вместе. Впрочем, новость о расставании стала неприятным сюрпризом и для самого Андрея.
На проекте Бомбардир шоумен признался, что инициатором расставания стала именно Анастасия. Сам Бедняков чувствовал, что в их отношениях что-то не так, но не подозревал, насколько категорично настроена его экс-супруга.
"Конечно, это для меня был шок. Хотя, конечно, я видел, что что-то идет не туда. Когда ты знаешь человека, ты всегда понимаешь, что где-то лед ушел в другую сторону. Я чувствовал, что что-то будет. Но все равно это была неожиданность", - вспоминает он.
Уже больше года Андрей Бедняков и Настя Короткая не вместе. Однако их фанаты не теряют надежды, что когда-то пара объявит о своем воссоединении. Артисту с этим согласиться сложно. "У меня нет такого впечатления (что это незавершенная история - прим. редактора). Мы живем каждый своей жизнью, и люди должны это принять. Я проработал, отпустил, не держал человека. Я понял, что это все", - отмечает он.
О персоне: Андрей Бедняков
Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.
