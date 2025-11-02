"Девушки ревновали": Денисенко раскрыла, как портила отношения Цимбалюка

Вы узнаете:
- Наталка Денисенко появилась в шоу "Холостяк"
- Актриса рассказала, какой Тарас Цимбалюк в отношениях
Украинская актриса Наталья Денисенко появилась в третьем выпуске шоу "Холостяк-14" и разрыла тайны личной жизни Тараса Цимбалюка. Звезда рассказала участницам о жестких реалиях актерской карьеры, с которыми придется смириться будущей партнерше главного героя проекта.
Наталья рассказала, что актерам иногда приходится сниматься в интимных сценах и целоваться не со своими партнерами, и к этому нужно быть готовым.
"У меня такое было, у Тараса: ложишься в постель с другим мужчиной или другой женщиной, целуешься. Вас даже потом машина может везти домой вместе", - сказала актриса.
По словам Денисенко, ее сотрудничество на съемочной площадке с Тарасом Цимбалюком часто негативно влияло на его отношения. Некоторые девушки не могли не ревновать его к актрисе, не понимая специфику их отношений.
"Тарас - это мой друг. Я знаю его женщин. Я знаю даже, что некоторые девушки ревновали ко мне, к его сестренке", - призналась Наталья.
Также Денисенко рассказала, как себя на самом деле ведет Тарас Цимбалюк в отношениях. Артистка отметила, что актер очень верный и никогда не смотрел на других, когда был в отношениях.
"На самом деле Тарас, я же знаю всех, кто там был с ним, он был очень верным. Когда он был в браке, никогда не было такого, чтобы он мог засматриваться на какую-то девушку", - подытожила Наталья.
В то же время участие актрисы в новом выпуске шоу "Холостяк" вызвало неоднозначную реакцию зрителей. Поклонники заметили чрезвычайную раскованность и близость Тараса и Натальи, оправдав реакцию партнерш Цимбалюка.
Ранее Главред рассказывал, что участница шоу "Холостяк" София Шамия, которая со скандалом ушла из проекта по собственному желанию, внезапно начала угрожать. Неожиданное заявление она сделала на собственной странице - девушка готова подавать в суд.
Также Тарас Цимбалюк обратился за помощью к Наталье Денисенко на шоу "Холостяк". Актриса появилась в третьем эпизоде шоу и обсудила вместе с главным героем участниц проекта.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталья Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.
