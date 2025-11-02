"Девушки ревновали": Денисенко раскрыла, как портила отношения Цимбалюка

Наталка Денисенко появилась на "Холостяке" и была раскритикована зрителями.

https://stars.glavred.info/devushki-revnovali-denisenko-raskryla-kak-portila-otnosheniya-cimbalyuka-10711553.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко об отношениях с Тарасом Цимбалюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Наталка Денисенко появилась в шоу "Холостяк"

Актриса рассказала, какой Тарас Цимбалюк в отношениях

Украинская актриса Наталья Денисенко появилась в третьем выпуске шоу "Холостяк-14" и разрыла тайны личной жизни Тараса Цимбалюка. Звезда рассказала участницам о жестких реалиях актерской карьеры, с которыми придется смириться будущей партнерше главного героя проекта.

Наталья рассказала, что актерам иногда приходится сниматься в интимных сценах и целоваться не со своими партнерами, и к этому нужно быть готовым.

видео дня

"У меня такое было, у Тараса: ложишься в постель с другим мужчиной или другой женщиной, целуешься. Вас даже потом машина может везти домой вместе", - сказала актриса.

Наталка Денисенко - Холостяк / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

По словам Денисенко, ее сотрудничество на съемочной площадке с Тарасом Цимбалюком часто негативно влияло на его отношения. Некоторые девушки не могли не ревновать его к актрисе, не понимая специфику их отношений.

"Тарас - это мой друг. Я знаю его женщин. Я знаю даже, что некоторые девушки ревновали ко мне, к его сестренке", - призналась Наталья.

Также Денисенко рассказала, как себя на самом деле ведет Тарас Цимбалюк в отношениях. Артистка отметила, что актер очень верный и никогда не смотрел на других, когда был в отношениях.

Наталка Денисенко - личная жизнь Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"На самом деле Тарас, я же знаю всех, кто там был с ним, он был очень верным. Когда он был в браке, никогда не было такого, чтобы он мог засматриваться на какую-то девушку", - подытожила Наталья.

В то же время участие актрисы в новом выпуске шоу "Холостяк" вызвало неоднозначную реакцию зрителей. Поклонники заметили чрезвычайную раскованность и близость Тараса и Натальи, оправдав реакцию партнерш Цимбалюка.

Наталка Денисенко - реакция зрителей Холостяка / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталью Денисенко раскритиковали фанаты Цымбалюка / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - кто победил в "Холостяке" / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред рассказывал, что участница шоу "Холостяк" София Шамия, которая со скандалом ушла из проекта по собственному желанию, внезапно начала угрожать. Неожиданное заявление она сделала на собственной странице - девушка готова подавать в суд.

Также Тарас Цимбалюк обратился за помощью к Наталье Денисенко на шоу "Холостяк". Актриса появилась в третьем эпизоде шоу и обсудила вместе с главным героем участниц проекта.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталья Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред