Спала с женатым: София Шамия со скандалом покинула шоу "Холостяк"

София Шамия сама приняла такое решение.

https://stars.glavred.info/spala-s-zhenatym-sofiya-shamiya-so-skandalom-pokinula-shou-holostyak-10711301.html Ссылка скопирована

София Шамия попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, "Холостяк"

Кратко:

Что сказала участница "Холостяка" о Софии Шамии

Как модель отреагировала на заявление

Участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк, София Шамия собрала вещи и покинула проект.

видео дня

Как стало известно из эфира шоу, в доме между участницами произошел конфликт и Оксана Шанюк сказала, что Шамия была любовницей мужа ее клиентки, которая в то время была беременной.

Смотрите видео, в котором рассказали о Софии Шамии:

София Шамия покинула "Холостяк" / фото: скрин видео t.me/stars_ua_gl

Когда София это услышала она расплакалась и выбежала из комнаты и приняла важное решение не продолжать участвовать в шоу. Девушка отметила, что вокруг нее очень много слухов из-за титула "Мисс Украина 2023".

"Я не буду ничего никому доказывать. Я такая, какая есть. Я искренняя", - сказала Шамия.

Тарас Цымбалюк / фото: instagram.com, "Холостяк"

Также она объяснила свое решение больше не оставаться на проекте.

"Я не окружаю себя в повседневной жизни настолько негативными людьми", - отметила модель.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

"Холостяк" - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Оказалось, Наталья себя чувствовала очень некомфортно в компании других участниц и решила самостоятельно покинуть проект.

А также стало известно, что участница Виточка победила рак щитовидной железы в 19 лет. Сейчас она старается помогать и поддерживать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред