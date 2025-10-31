Спала с женатым: София Шамия со скандалом покинула шоу "Холостяк"

Кратко:
- Что сказала участница "Холостяка" о Софии Шамии
- Как модель отреагировала на заявление
Участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк, София Шамия собрала вещи и покинула проект.
Как стало известно из эфира шоу, в доме между участницами произошел конфликт и Оксана Шанюк сказала, что Шамия была любовницей мужа ее клиентки, которая в то время была беременной.
Смотрите видео, в котором рассказали о Софии Шамии:
Когда София это услышала она расплакалась и выбежала из комнаты и приняла важное решение не продолжать участвовать в шоу. Девушка отметила, что вокруг нее очень много слухов из-за титула "Мисс Украина 2023".
"Я не буду ничего никому доказывать. Я такая, какая есть. Я искренняя", - сказала Шамия.
Также она объяснила свое решение больше не оставаться на проекте.
"Я не окружаю себя в повседневной жизни настолько негативными людьми", - отметила модель.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
"Холостяк" - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Оказалось, Наталья себя чувствовала очень некомфортно в компании других участниц и решила самостоятельно покинуть проект.
А также стало известно, что участница Виточка победила рак щитовидной железы в 19 лет. Сейчас она старается помогать и поддерживать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.
Вас может заинтересовать:
- С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло
- Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали
- Принял решение: Максим Галкин оставляет семью
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред