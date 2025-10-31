Билли Айлиш публично попросила богачей поделиться деньгами: Цукерберг не аплодировал

23-летняя Билли Айлиш не сдержала эмоций на церемонии WSJ Magazine Innovator Awards в Нью-Йорке.

https://stars.glavred.info/billi-aylish-publichno-poprosila-bogachey-podelitsya-dengami-cukerberg-ne-aplodiroval-10711310.html Ссылка скопирована

Билли Айлиш публично попросила богачей поделиться деньгами / коллаж: Главред, фото: x.com/i/topics

Кратко:

Айлиш обратилась к состоятельным гостям с откровенным призывом

Марк Цукерберг не аплодировал после слов Айлиш

Американская певица и автор песен Билли Айлиш призвала миллиардеров использовать свои деньги на помощь тем, кто в этом нуждается. Об этом пишет CBC.

Отмечается, что 23-летняя звезда не сдержала эмоций на церемонии WSJ Magazine Innovator Awards в Нью-Йорке, где получила награду "Музыкальный инноватор года". Айлиш обратилась к состоятельным гостям с откровенным призывом.

видео дня

"Мы живем во время, когда мир действительно в очень плохом и темном состоянии, и людям нужны сочувствие и помощь, пожалуй, как никогда раньше, особенно в нашей стране. Я бы сказала так: если у вас есть деньги, было бы замечательно использовать их на добрые дела - или, возможно, отдать тем, кто действительно в этом нуждается", - заявила она.

Прямо перед этим было объявлено, что певица пожертвует 11,5 миллиона долларов из доходов тура "Hit Me Hard and Soft" на программы продовольственного равенства, борьбы с изменением климата и сокращения выбросов углерода.

"Люблю вас всех, но здесь есть несколько человек, у которых гораздо больше денег, чем у меня. Если ты миллиардер - зачем ты миллиардер? Без хейта, но, серьезно, поделись деньгами", - добавила она.

Издание отмечает, что среди присутствующих в зале был и Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в сотни миллиардов долларов. По данным People, он не аплодировал после слов Айлиш. Рядом с ним находилась его жена Присцилла Чан. Кроме пары, на церемонии были режиссер Спайк Ли, модель Хейли Бибер, музыкант Questlove и актеры Адам Скотт и Бриттани Сноу.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

Ирландский актер Колин Фаррелл во время работы над фильмом Стивена Спилберга "Особое мнение" пришел на съемочную площадку настолько пьяным, что потратил на одну реплику 46 дублей.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Билли Айлиш? Билли Айлиш - американская певица и автор-исполнитель. Обладательница множества наград, включая два Оскара, девять премий Грэмми, две American Music Awards, двадцать рекордов Книги рекордов Гиннесса, семь MTV Video Music Awards, четыре Brit Awards и два Золотых глобуса. Она стала вторым артистом в истории Грэмми, выигравшим все четыре основные номинации — "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель" — в один год. Также Айлиш — первый человек, родившийся в XXI веке, получивший Оскар, и самый молодой двукратный лауреат этой премии, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред