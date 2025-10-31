"Сделал кучу глупостей": Колин Фаррелл рассказал, как разозлил Тома Круза на съемках

Неадекватное состояние Колина Фаррелла изрядно разозлило его партнера по фильму, Тома Круза.

https://stars.glavred.info/sdelal-kuchu-glupostey-kolin-farrell-rasskazal-kak-razozlil-toma-kruza-na-semkah-10711247.html Ссылка скопирована

Колин Фаррелл рассказал, как разозлил Тома Круза на съемках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tomcruise, ua.depositphotos.com

Кратко:

Колин Фаррелл пришел на съемочную площадку пьяным

Закончить дубль удалось лишь после 46 попыток

Ирландский актер Колин Фаррелл во время работы над фильмом Стивена Спилберга "Особое мнение" пришел на съемочную площадку настолько пьяным, что потратил на одну реплику 46 дублей. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, неадекватное состояние Фаррелла изрядно разозлило его партнера по фильму, Тома Круза. Сам Фаррел признался, что это был один из худших дней в его жизни. Накануне своего дня рождения, 31 мая, актер устроил громкое празднование, а уже в шесть утра должен был ехать на съемку:

видео дня

"Я сделал кучу глупостей той ночью. Лег в постель, выключил свет - и сразу зазвонил телефон: водитель сообщил, что уже 06:10. Я подумал: "О, черт".Несмотря на то что ассистент режиссера пытался отстранить его от работы, Фаррелл настаивал, что справится, попросив шесть бутылок пива и пачку сигарет. Однако на съемочной площадке он долго не мог произнести строчку "I'm sure you've all grasped the fundamental paradox of precrime methodology", - говорится в сообщении.

Закончить дубль удалось лишь после 46 попыток.

"Том не был очень счастлив", - признался Фаррелл.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что 63-летний голливудский актер Том Круз и его 37-летняя девушка Ана де Армас больше не вместе. Fктрису кинолент "Ножи наголо" и "Блондинка" уже заметили в компании другой знаменитости - Майлза Теллера, который снимался с Томом в фильме "Топ Ган 2: Мэверик". После этого начали распространяться слухи, что Круз снова холостяк, хотя пока официальной информации о своей личной жизни ни он, ни Ана не давали.

Также стало известно, что голливудский актер Колин Фаррелл раскрыл причину, по которой он планирует поместить своего взрослого сына в учреждение по уходу за людьми с ограниченными возможностями.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Том Круз Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред