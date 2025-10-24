"Десятки погибших": Дмитрий Дикусар обратился к украинцам и сделал заявление

Кратко:
- Дмитрий Дикусар празднует юбилей
- Какими мыслями он поделился
Украинский известный хореограф и военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея.
На своей странице в Instagram знаменитость отметил, что задумался о многих вещах.
"Сегодня мне 40. В голове тысячи мыслей об очень разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей, друзей, собратьев, ошибки и удачные операции, вера и одновременно ее временная потеря, подъем и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и баланса", - написал Дмитрий.
Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.
"Я заметил особое отношение к жизни у тех, кто стал на защиту родных. Их легкость, улыбки и юмор - даже осознавая, что это может быть билет в один конец. Эти светлые души и горячие сердца, наполненные любовью. Украина обязательно победит! Любите и цените друг друга - не тратьте время на недостойных людей! Всех обнял!" – добавил Дикусар.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.
А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.
Вас может заинтересовать:
- "Это предатели": украинский шоумен разнес в пух и прах Потапа, Яму и Винника
- "Ему было 55": как умер Дизель Яценко на самом деле
- "Чтобы больше такое не ляпала": Леся Никитюк обратилась к известной актрисе
О персоне: Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред