"Десятки погибших": Дмитрий Дикусар обратился к украинцам и сделал заявление

Дмитрий Дикусар празднует 40-летие.

https://stars.glavred.info/desyatki-pogibshih-dmitriy-dikusar-obratilsya-k-ukraincam-i-sdelal-zayavlenie-10709180.html Ссылка скопирована

Дмитрий Дикусар - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

Кратко:

Дмитрий Дикусар празднует юбилей

Какими мыслями он поделился

Украинский известный хореограф и военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея.

На своей странице в Instagram знаменитость отметил, что задумался о многих вещах.

видео дня

"Сегодня мне 40. В голове тысячи мыслей об очень разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей, друзей, собратьев, ошибки и удачные операции, вера и одновременно ее временная потеря, подъем и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и баланса", - написал Дмитрий.

Дмитрий Дикусар / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Дикусар

Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

"Я заметил особое отношение к жизни у тех, кто стал на защиту родных. Их легкость, улыбки и юмор - даже осознавая, что это может быть билет в один конец. Эти светлые души и горячие сердца, наполненные любовью. Украина обязательно победит! Любите и цените друг друга - не тратьте время на недостойных людей! Всех обнял!" – добавил Дикусар.

Дмитрий Дикусар / фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.

А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред