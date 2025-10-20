Укр
"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

Элина Чигис
20 октября 2025, 12:26
74
Наталья Могилевская попала в неприятную ситуацию.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская сняла новый клип / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кратко:

  • Наталья Могилевская пострадала во время съемок
  • Как она прокомментировала происшедшее

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа.

На своей странице в Instagram артитска опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.

видео дня

"Съемка новой песни для вас. Упал рояль. Вызвали скорую… Ни один рояль не пострадал! P.S. Кстати, это не рояль, а коммуникатор, но я знаю, что все равно все будут говорить рояль", - отметила Могилевская.

На Наталью Могилевскую упал комуникатор
На Наталью Могилевскую упал комуникатор / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Поклонники артистки написали много комментариев с восхищением и поддержкой артистке.

"Вы даже пугаетесь артистически";

"Могилевская, как всегда, превзошла сама себя";

"Я явно не ожидала такой концовки. Уже представляю, какая будет крутая и мощная работа", - отметили пользователи соцсети.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / instagram.com, Наталья Могилевская

Младшая дочь Натальи Могилевской

На днях Наталья Могилевская показала, как провела выходной со своей 5-летней дочерью Софией. Они отправились в СПА, где расслаблялись и плавали вместе. Также артистка подчеркнула, что ей нужно было отдохнуть перед концертным туром.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская поделилась трогательным видео встречи со своей бывшей подопечной Анной Комяковой, которая стала любимицей зрителей после участия во втором сезоне проекта "Голос.Дети". Встреча артистки со своей воспитанницей состоялась впервые за 10 лет.

А также украинский дизайнер и основательница популярного бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк обратилась к певице Наталье Могилевской. Дизайнер обвинила артистку в нарушении авторских прав.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

