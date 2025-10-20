"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

Наталья Могилевская попала в неприятную ситуацию.

Наталья Могилевская сняла новый клип / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская пострадала во время съемок

Как она прокомментировала происшедшее

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа.

На своей странице в Instagram артитска опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.

"Съемка новой песни для вас. Упал рояль. Вызвали скорую… Ни один рояль не пострадал! P.S. Кстати, это не рояль, а коммуникатор, но я знаю, что все равно все будут говорить рояль", - отметила Могилевская.

На Наталью Могилевскую упал комуникатор / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Поклонники артистки написали много комментариев с восхищением и поддержкой артистке.

"Вы даже пугаетесь артистически";

"Могилевская, как всегда, превзошла сама себя";

"Я явно не ожидала такой концовки. Уже представляю, какая будет крутая и мощная работа", - отметили пользователи соцсети.

Наталья Могилевская / instagram.com, Наталья Могилевская

Младшая дочь Натальи Могилевской

На днях Наталья Могилевская показала, как провела выходной со своей 5-летней дочерью Софией. Они отправились в СПА, где расслаблялись и плавали вместе. Также артистка подчеркнула, что ей нужно было отдохнуть перед концертным туром.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

